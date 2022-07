Daniella Álvarez muestra su rutina de ejercicios: "Sin una pierna es más difícil" Daniella Álvarez se esfuerza por normalizar su vida y el ejercicio es algo que la ha acompañado en todo este tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Álvarez Daniella Álvarez | Credit: Daniella Álvarez/IG Si alguien ha sabido ser resiliente con las pruebas que la vida le ha puesto, esa es Daniella Álvarez. Desde que perdiera una pierna tras una complicación de salud que la llevó cinco veces al quirófano, la exreina de belleza se esfuerza por normalizar su vida, y el ejercicio es algo que la ha acompañado en todo este tiempo. Si para las personas que tienen todos sus miembros a veces es difícil ejercitar el cuerpo, lo es doblemente para quien esté amputado. No obstante, esto no puede ser un impedimento para estar saludables, y así lo mostró Álvarez en una reflexión compartida con sus seguidores. "El ejercicio duele!! 😅 A nosotros nos cuesta y nos duele más. Sin una pierna es más difícil llegar al piso, agacharnos, sentarnos en las máquinas, volvernos a parar, es todo un reto, ahora imaginen no tener dos🦿💪!!", dijo. "Ha sido el ejercicio el que nos ha enseñado a entender hasta dónde nuestro cuerpo resiste y es entonces cuando al caminar en nuestro día a día, el muñón nos empieza a doler, pero sabemos que todavía podemos seguir caminando porque el dolor ya es un elemento con el que convivimos, podemos cargar nuestras prótesis todo el día porque entrenamos para tener la fuerza para hacerlo. Y ni hablar de LA MENTE!!", añadió. Daniella Álvarez Daniella Álvarez, se une al jurado de Nuestra Belleza Latina | Credit: Instagram Daniella Álvarez Según la colombiana, el ejercicio nos hace fuertes mentalmente. "Nos enseña disciplina, paciencia, a manejar la frustración, pero sobre todo a tener esa fuerza mental que necesitamos para nunca rendirnos ante la dificultad. Gracias al ejercicio llegaremos hasta viejitos con el inmenso deseo de caminar hasta último día de nuestras vidas🙏🙌🏼 !". Álvarez acompañó su post de su rutina de ejercicios en el gimnasio, donde es ayudada por un entrenador que hace posible hacer todo tipo de estiramientos, pesas, planchas y demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también presentadora en varias ocasiones ha alentado con su fortaleza a sus seguidores, y las ha mostrado la importancia de valorar lo que se tiene. "Tal vez no imaginaban verme así, en una silla empujándome con mi pie derecho", dijo recientemente en sus redes. "Esta es mi nueva realidad, la que enfrento todos los días con amor y con resiliencia recordándome que mi vida está completa si tengo a Dios en mi corazón".

