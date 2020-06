¡Amputan una pierna a Daniella Alvarez, reina de belleza colombiana! Lo más impactante no es verle bailar feliz hace un mes antes de que se desencadenaran las desgracias, lo increíble verdaderamente es cómo reaccionó a estas cuatro semanas de dolor y cómo esta aceptando su nueva vida... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina de belleza Daniella Álvarez, quien fue coronada Señorita Colombia en 2011 y es además embajadora de Unicef, se sometió a una operación aparentemente sencilla y las complicaciones se multiplicaron en cascada. ¡Terminó sufriendo cinco operaciones, para terminar perdiendo su pie izquierdo, todo en apenas un mes! Así relataba en un video de forma heroica, por su sencillez, valentía y optimismo, los acontecimientos que le llevaron hasta la amputación el día de antes de la última operación. “Inicialmente, vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, era retirarme como una masita muy pequeña que tenía en el abdomen, como una moneda de doscientos pesos, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta. En este momento, cuando me fueron a retirar la masita mi aorta hizo así y se cerró”. Por causa de ello, tuvieron que volver a operarle rápidamente el mismo día con una “segunda operación donde los doctores me hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación donde con otro tipo de injerto, la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia. Una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies”, continuó. Image zoom INSTAGRAM Daniella Alvarez “Esta isquemia específicamente no permitió que llegara la sangre a mi pie izquierdo, lo que me llevó a una cuarta cirugía”, aunque eso no permitió que llegara la sangre suficiente a su pie. “Debido a esta situación mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo y tendrán que tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera” y continuó con los detalles que le llevaron a decidirse por amputarse la pierna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Podría tener un pie, pero no sería funcional. Entonces los médicos y en familia, lo hablamos y yo tomé la decisión de tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, bachata, poder correr, montar en bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan”. Image zoom INSTAGRAM Daniella Alvarez Con un aplomo y un optimismo impactante, le dio gracias a Dios por este milagro: “El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con Vds., que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia” y con ganas de “enfrentarme a una nueva vida, que estoy segura que será mejor porque todo en la vida pasa por y para algo, y yo sé que Dios me tiene para grandes cosas, para compartirlas con todos Vds.”, dijo lanzando un beso a su más de un millón de seguidores.

