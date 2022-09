Daniella Álvarez aborda sin tapujos las especulaciones de embarazo La modelo colombiana Daniella Álvarez habla de unas fotos que han desatado especulaciones acerca de si está en la dulce espera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas Daniella Alvarez Credit: Instagram/ Daniella Alvarez Durante los últimos días se han regado los rumores de que Daniella Álvarez y Daniel Arenas estaban esperando un bebé, tras ver a la exreina de belleza lucir un vestido que aparentemente escondía su pancita. Fue en un evento en la capital colombiana Bogotá que la modelo y presentadora apareció con un vestido que levantó las sospechas, de las que habló en un el programa de televisión de su país Lo sé todo. "Claro que no... Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado, me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, nada", dijo Álvarez en el programa, refiriéndose al romántico viaje que hizo con su novio por Europa. También quisieron saber si la modelo y el actor se habían comprometido o casado, tras verla luciendo un anillo. También lo desmintió. "Este anillo es un rosario, me lo regaló alguien muy especial. Este lo hice yo cuando hacía joyas. Este es el de Señorita Colombia. No me he casado", aseguró. Daniel Arenas y Daniella Alvarez Credit: Instagram/@danarenas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, la pareja, que lleva un año y medio viviendo una relación de ensueño, no descarta el poder convertirse en padres y así lo han declarado en ocasiones anteriores. "Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos de por vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos", dijo Álvarez al periodista Carlos Ochoa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Álvarez aborda sin tapujos las especulaciones de embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.