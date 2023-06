"Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy": Daniella Álvarez cuenta el mal momento que vivió La exreina de belleza colombiana contó con un nudo en la garganta lo que le ocurrió en un viaje a Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Daniella Álvarez ha demostrado tener el corazón de una guerrera tras perder una pierna hace tres años. Este martes, la exreina de belleza abrió su corazón para contar cómo un problema con su prótesis la afectó emocionalmente. La modelo colombiana de 35 años habló a través de sus historias de Instagram con sus millones de seguidores y explicó que cuando se levantó esta mañana en Miami se dio cuenta de que las baterías de su prótesis estaban agotadas y que se le había olvidado el cargador en Colombia. Era la primera vez que le sucedía algo así y que se preocupó porque cuando no tiene carga suficiente, el aparato vibra y lanza un pitido. "Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy", escribió junto a un video. La también empresaria manifestó que tras pasar horas nerviosa por la situación en la que se encontraba, su amigo, el influencer y comediante Ignacio González, apareció para socorrerla, prestarle un cargador y subirle el ánimo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La barranquillera se sometió a una operación en junio del 2020 a una operación aparentemente sencilla, pero que tras complicaciones terminó con la amputación de una pierna. En diciembre de ese año fue cuando obtuvo la prótesis y poco después comenzó a tomar terapia física para aprender a manejarla. Desde entonces la joven no ha parado y ha compartido en sus plataformas sociales videos bailando y hasta practicando ejercicios.

