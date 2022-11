Daniella Álvarez comparte su felicidad al lograr meta personal "Soñaba con este momento" La modelo, presentadora y motivadora colombiana Daniella Álvarez cumplió un sueño y comparte imágenes de este feliz momento. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Álvarez sigue demostrando que no hay límites. La exreina de belleza colombiana de 34 años compartió en Instagram emotivas imágenes de un nuevo sueño cumplido. "Soñaba con este momento, volver a correr", escribió la novia del actor Daniel Arenas. "Sabía que no serían 10 kilómetros pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme, pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies". La presentadora, empresaria y motivadora corrió medio maratón, y compartió su vivencia para motivar a otros. La exjueza de Nuestra Belleza Latina —quien usa una prótesis tras tener que amputar su pierna izquierda por complicaciones de salud después de un procedimiento quirúrgico— usó un blade para correr. "Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí", confesó. Daniela Alvarez Daniela Alvarez | Credit: Deidra Wilson/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella agradeció el apoyo de su hermano Ricki Álvarez, quien estuvo a su lado durante el maratón. "Gracias hermanito por creer en mí siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta juntos", escribió. También dio gracias a su madre "por alegrarte siempre el doble por mis logros" y a sus primas esperarla en la meta para celebrar juntas. "Nunca olvidaré que fueron mis primeros 5 kilómetros ¡Y vamos por más! Gracias Papá Dios", concluyó.

