Daniella Álvarez en bikini, luciendo sin prejuicios la cicatriz en su abdomen Daniella Álvarez ha aparecido en Instagram con un hermoso bikini tejido mostrando con total naturalidad la gran cicatriz que recorre su abdomen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Álvarez Daniella Álvarez | Credit: Daniella Álvarez/Instagram En el 2020, Daniella Álvarez vivió lo que ella misma ha reconocido como "el golpe más duro de su vida". En apenas un mes, la ex reina de belleza de Colombia se sometió a una operación aparentemente sencilla, que luego derivó en complicaciones de salud, cinco cirugías más, y la amputación de su pie izquierdo. Desde entonces, la modelo se ha enfocado no solo en trabajar en su salud y en la aceptación de su realidad, sino en hacer que los demás también se amen tal y como son. Ahora Álvarez ha aparecido en Instagram con un hermoso bikini tejido, en el que muestra con total naturalidad la gran cicatriz que recorre su abdomen, producto de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida hace un año. La modelo y su novio Daniel Arenas se fueron a pasar unos días a Colombia, a celebrar el cumpleaños de su hermana Andrea Álvarez. Días antes, la modelo también había aparecido en redes con una blusa que le dejaba ver la cicatriz, y envió un profundo mensaje de aceptación y amor, y consejos para quienes atraviesan situaciones similares. "Me cuidé, me amé y evidencié que ese inicio, esa nueva oportunidad que tenía, no la iba a desaprovechar. Por eso desde un principio, desde mis cuidados posquirúrgicos fui muy juiciosa, seguí los tratamientos que me dio mi doctor al pie de la letra, cada medicina la tomé a tiempo y durante los días que me dijeron. Esos primeros cuidados me enseñaron todo ese amor que ahora me tengo", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a todos por ser parte de esto, si ustedes viven algo similar, así sea una cirugía que consideren sencilla, ¡Cuídense! No se automediquen y sigan las recomendaciones de sus médicos, así podrán evitar complicaciones como la trombosis. Recuerden que este es el primer paso para una recuperación llena de amor y valentía", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Álvarez en bikini, luciendo sin prejuicios la cicatriz en su abdomen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.