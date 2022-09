¿Está Daniella Álvarez embarazada? Estas imágenes levantan sospechas de sus fans La modelo llegó a un evento en Bogotá con un vestido ancho que disimulaba lo que para muchos pensaron que era una aparente ‘tripita’. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Álvarez y Daniel Arenas están viviendo un bello romance y a día de hoy son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Durante este verano hemos podido ser partícipes de sus vacaciones por Europa, gracias a los videos y fotos que compartían a través de sus redes sociales, y hemos sido testigos del amor y la complicidad que existe entre ellos. En más de una ocasión la pareja también ha reconocido que les gustaría convertirse en papás y formar una familia. Por ello, en los últimos días comenzaron a circular una serie de imágenes que han generado una gran cantidad de sospechas y rumores sobre un posible embarazo de la modelo. Las fotos y videos en cuestión fueron captados durante un evento en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde la modelo lució su marca de pijamas para recoger fondos en beneficio de personas que tengan algún tipo de discapacidad. Acompañada de su madre, Daniela Álvarez llegó a la gala con un vestido suelto que, según muchos creen, sería para esconder su "pancita". En redes sociales, el traje no pasó desapercibido e inmediatamente se suscitaron las reacciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante este mismo evento, la también conductora de televisión fue preguntada por su pareja en una entrevista que concedió al periodista Carlos Ochoa: "Es un ángel, es un hombre que siempre quiere cuidarme, protegerme, y mi vida necesitaba eso, yo no me cuidé mucho, siempre he sido una chica amante de la adrenalina y los deportes extremos y hoy en día con mi nueva condición necesitaba una persona que me dijera 'cálmate un poquito', él es muy amoroso", comentó muy enamorada. Y añadió que ambos comparten sueños de formar una familia: "Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos de por vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos". Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre esta noticia.

