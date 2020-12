Close

Increíble... ¡Un nuevo reto cumplido sin su pierna para la heróica ex Miss Colombia! Después de que tuvieran que amputarle su pie hasta la altura de la rodilla, Daniella Alvárez continúa inspirando con su ejemplo de superación y sus ganas de vivir. Mira qué nuevo gran logro consiguió realizar con la ayuda de su hermano. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniella Álvarez continúa inspirando a medio mundo, después de afrontar con una valentía impactante la amputación de su pierna tras una pequeña cirugía sin importancia que se le complicó sobremanera. Ex Miss Colombia y extraordinaria bailarina, la vida de esta bella joven dio un vuelco total el pasado verano al enfrentar la difícil minusvalía que cambió su vida para siempre… Hoy, acompañada de su atractivo e inseparable hermano, Ricky Alvárez, la encantadora Daniella volvió a vibrar de la emoción ante un espectacular regalo que le hizo superarse y afrontar un nuevo reto por primera vez tras perder su pierna. Mientras su hermano cargaba con ella en brazos hasta llegar al garaje, ¡allí recibió la grata sorpresa de una nueva y lujosa camioneta con la que volver a manejar! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Jamás imaginé que después de tanto dolor la vida me sorprendería tanto”, expresó emocionada. Después de agradecer a los que habían hecho posible el espectacular presente, añadió: “Hoy un reto más cumplido junto a ti, Ricky. Aún con mi pie derecho lesionado, estabas al lado para darme la tranquilidad y confianza de que todo lo puedo lograr. ¡No quepo de la emoción! Gracias Dios. La vida es más linda cuando tenemos amigos de verdad ❤”, finalizó, mencionando a la persona que hizo posible el regalo de su impactante auto. Todavía recordamos con emoción la primera vez que esta encantadora colombiana volvió a nadar en el mar de la mano de su prima… “Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... aquí estamos y yo demasiado feliz ❤”, escribió entonces.

