¿Ya se casaron? El anillo de Daniella Álvarez que levantó sospechas de boda con Daniel Arenas "¿Se casaron y no contaron?", Anillo de Daniella Álvarez levanta sospechas de boda con Daniel Arenas… ¿será? ¡Mira las románticas fotos y danos tu opinión! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La relación entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez va viento en popa! Para muestra las románticas fotos que la colombiana de 33 años publicó en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi 4 millones de seguidores. En las imágenes, vemos a la parejita posando para la cámara y derrochando ternura en Miami Beach, Florida. En una foto vemos a la jueza de Nuestra belleza latina (Univision) besando al galán colombiano de 42 años. "¡Perro cierra los ojos cuando lo beses Daniella!", le reprochó una fan. "Ese hombre sí está enamorado. Miren la manera como la abraza y la besa. Hermosa pareja", escribió otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella Alvarez anillo compromiso boda Daniel Arenas Credit: Daniella Alvarez IG Además de los miles de halagos a la pareja, algo que sus millones de seguidores notaron de inmediato es el llamativo anillo en el dedo anular de la mano izquierda de Álvarez. ¿Ya se casaron Daniel Arenas y Daniella Álvarez? "Y ese anillo?", ¿Se casaron?", "Hermosa pareja. Reflejan mucha dulzura, ternura y amor", "¿Cómo que se casaron y no contaron?", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación, que hasta el momento suma más de 330 mil likes. Daniella Alvarez anillo compromiso boda Daniel Arenas Credit: Daniella Alvarez IG Daniella Alvarez anillo compromiso boda Daniel Arenas Credit: Daniella Alvarez IG Su historia de amor.. Fue a principios de septiembre cuando Arenas confirmó su noviazgo con la exreina de belleza, que hace poco más de un año tuvo que afrontar uno de los retos más grandes de su vida tras perder su pierna izquierda luego de tener complicaciones con un procedimiento quirúrgico al que se sometió. "Estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos", expresó Arenas en una entrevista con el programa Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula). "La verdad es un ángel terrenal Daniella y mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo", aseveró. "Sentimos que de verdad es como un milagrito de Dios y estamos ahí construyendo y valorando cada día".

