Daniella Alvarez lloró durante horas al enterarse de que tenían que amputarle una pierna La exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez cuenta el calvario que vivió al enterarse que los doctores tenían que amputarle una pierna para salvarle la vida. Esta es su conmovedora historia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez abrió su corazón a Chiquinquirá Delgado en El break de las 7 (Univision). La modelo y presentadora de televisión recordó cuando los doctores le dijeron que tenían que amputarle una pierna para salvarle la vida. Álvarez fue nominada a los premios People's Choice Awards por su rol como influencer, inspirando con su positivismo después de la tragedia que vivió. "Lloré como cuatro horas seguidas", cuenta sobre el momento que sus doctores le dijeron que tenían que amputarle una pierna tras ser diagnosticada con linfoma. "Eso es lo que tenía que pasar para yo ser eso que sueño, que es ser sea coach", añadió sobre convertirse en motivadora y llevarle su testimonio a otros alrededor del mundo. Image zoom INSTAGRAM Daniella Alvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a ponerse una prótesis en la pierna ha podido tener "una vida funcional" después de su cirugía, cuenta ella. También agradece a sus padres por enseñarla a tener un buen autoestima, algo que la ha ayudado a salir adelante. "Esa historia llegó muy lejos yo creo que porque soy una mujer que había vivido de la belleza, de su imagen, de su cuerpo, y ahora tener que enfrentarse a una amputación —y que además se enfrentaba de una manera bonita y optimista, en medio de una pandemia que nos tiene a muchos tristes— creo que fue algo que pasó en un momento drástico para tantos, y tal vez les llevó un poquito de luz a sus hogares y a sus corazones", reflexiona sobre la reacción abrumadora de apoyo que ha recibido de quienes leyeron sus posts en Instagram. Lo más difícil ha sido luchar contra la ansiedad. "Los medicamentos me generan ansiedades y esos picos de ansiedad son horribles", dice. Hoy vive llena de agradecimiento pese a las adversidades que ha enfrentado. "No me lamento por nada, creo firmemente en Papá Dios, en la virgen, y si esto era lo que tenía que ser para mí es porque lo debo recibir, lo debo abrazar y lo debo superar con la misma ayuda de Papá Dios y los que me aman", añade. "Siento que ahora me disfruto más todo, mi día a día, los abrazos de mi sobrino, me disfruto más los momentos en familia", asegura. "Quiero seguir aprendiendo y nutriéndome de recursos emocionales para poder ayudar a los demás"

