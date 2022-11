Daniela Spanic señala a su exesposo de violencia familiar Luego de sufrir un supuesto ataque en la calle, Daniela Spanic señala a su exmarido Ademar Nahum de esta agresión y otras vejaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 de octubre de 2022, Daniela Spanic denunció haber recibido un golpe en el mismo lugar donde la operaron en 2018 a causa de un derrame cerebral. La actriz señaló que su exesposo Ademar Nahum estaba detrás de ese ataque que se llevó a cabo en plena calle. "Cuando ese hombre me golpeó por detrás, el chófer no hizo absolutamente nada. Cuando ese hombre me golpeó, me dolió demasiado. Me vio y se fue corriendo ¿qué casualidad?", advirtió a los medios de comunicación. Daniela Spanic Daniela Spanic | Credit: Instagram/@danielaspanictv "Me ha amenazado y me ha mandado a operaciones de las cuales no tengo información, el expediente médico, nunca me lo dieron", enfatizó. "Entonces, no sé de qué y por qué me operaron. [Ademar Nahum] dice que fue por un derrame cerebral, pero nadie de mi familia [sabe]". La también exmodelo también asegura que fue víctima de otro tipo de violencia por parte del empresario; así, sufrió vejaciones, golpes y maltratos psicológicos. "Tuve una caída muy fuerte en Venezuela. [Ademar Nahum] me abrió la puerta, me abalanzó al piso y después de fue", relató. "Tuve que ir gateando a mi cuarto". Daniela Spanic y ex su esposo, Ademar Nahum e hija Daniela Spanic y ex su esposo, Ademar Nahum en el bautizo de su hija en el 2009 | Credit: Mezcalent "Él entraba a la casa, cuando nos estábamos bañando, a vernos desnudas a mi hija y a mí. Eso no se vale", continuó. "No he dicho nada por su hija, porque mi hija ha sido manipulada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Luisa Lugo, la abogada de Daniela Spanic, explicó cuál es el proceso legal que se llevará a cabo en contra de Ademar Nahum. "Estamos hablando aquí que esa persona, Antonio Ademar, es un potencial feminicida. No nada más es un violentador, es un potencial feminicida que no le ha importado poner en riesgo la vida de su hija y de su madre. Vamos a abrir una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar", explicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniela Spanic señala a su exesposo de violencia familiar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.