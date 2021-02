Close

Daniela Romo se sincera sobre su decisión de no ser madre La actriz mexicana abrió su corazón en una reciente entrevista con la periodista Adela Micha. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Daniela Romo | Credit: Mezcalent Daniela Romo es una de las actrices más reconocidas de su generación. La también cantante emociona cada noche a cerca de dos millones de televidentes en la piel de Bárbara, una de las cuatro protagonistas femeninas de la exitosa telenovela Vencer el desamor, historia que la cadena Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este. Como pocas veces sucede, la intérprete de 61 años abrió su corazón en una reciente entrevista con la periodista mexicana Adela Micha para su canal de YouTube en la que habló de temas sobre los que normalmente no suele hablar, como su decisión de no tener hijos. "Fíjate que no sé qué me pasaba; primero mi profesión estaba primero que nada y yo quería hacer mis logros y andar mi camino y poder dedicarle toda mi energía y mi tiempo. Siempre que veía a amigas mías, mis compañeras de trabajo, a veces yo decía: 'No, yo no quiero un bebé de camerino'. Yo decía: 'Los niños son para que crezcan afuera'. Y de repente como que los orillas a vivir cosas que no… Eso me daba pavor", comenzó sincerándose Romo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció que cuando sobrepasó los 30 años llegó a sentir el impulso de ser mamá y hasta trató de hablar con un exnovio para que le ayudara con la tarea [pero] "luego dije: '¿Y por qué repito historias? ¿Por qué si mi mamá fue madre soltera conmigo yo voy a repetir? No. Estoy mal'". "Ahí fue que me cuestioné [que] no por ser mujer tengo que ser mamá, no por mi egoísmo porque quiero yo tener un hijo voy a traer a un ser al mundo […]", aseveró Daniela. Preguntada sobre si se arrepentía de no haber sido mamá, la actriz no pudo ser más clara en su respuesta: "No, no me arrepiento", respondió sin dudarlo. "Lo hice porque también te das cuenta y dices: 'Lo padre también es tener una familia, tener una pareja, no tener un hijo porque yo quiero'. […] Un niño o una niña tiene derecho a tener a su padre".

