"Mamita solo por ti viví": el emotivo mensaje de despedida de Daniela Romo a su madre La actriz y cantante mexicana ha dedicado unas emotivas palabras a su fallecida madre a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Unas horas después de haberse dado a conocer la noticia de la muerte de su madre, Daniela Romo acudió a las redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras de despedida a su progenitora, a quien la reconocida actriz mexicana estaba muy unida. "Mamita sólo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo. Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre. Tú siempre en mí. Gracias, gracias, gracias", comenzó escribiendo la que fuera villana de exitosos melodramas como Triunfo del amor y El manantial en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Madre mía, mujer divina, sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre. Te amo con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo", prosiguió su mensaje la también cantante. El fallecimiento de doña Tere tomó a Romo en un momento profesional muy dulce con su esperado regreso a la televisión a la vuelta de la esquina como protagonista de Vencer el desamor, el nuevo melodrama de Televisa que graba desde hace varios meses en México. La telenovela, en la que la actriz lleva uno de los cuatro roles protagónicos femeninos, se estrenará el 12 de octubre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

