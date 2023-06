Hija de Héctor Parra explota por declaraciones de Sergio Mayer Daniela Parra reacciona ante las declaraciones de Sergio Mayer sobre el caso legal de su papá, Héctor Parra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021, Héctor Parra fue acusado por su hija menor Alexa de abuso sexual desde niña y hasta su adolescencia. El actor fue detenido y llevado a prisión. A partir de entonces, inició un proceso legal que concluyó con la absolución del famoso por el anterior delito; sin embargo, fue condenado por el cargo de corrupción de menores a diez años de cárcel. Desde el inicio del procedimiento, Sergio Mayer intervino bajo el argumento de apoyar a la víctima; incluso, se enteró de información que solo competía a las autoridades. Por su parte, la hija mayor de Parra, Daniela Parra, ha defendido a su padre desde el primer momento y se pronunció en contra del integrante de Garibaldi por inmiscuirse en el asunto; incluso, lo acusó de tráfico de influencias. Ahora que el productor está en La casa de los famosos, sacó a la luz el tema y se defendió del anterior señalamiento. "Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima, de la menor edad; de la víctima con tal de chingarme a mí, porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias lo cual nunca procedió", expresó Mayer en el reality de Televisa. Daniela y Hector Parra Daniela y Hector Parra | Credit: Instagram; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante ello, Daniela Parra se pronunció. "Que asco hasta donde llegan algunos personajes", escribió en su cuenta de Twitter. Los cibernautas reaccionaron a este mensaje brindándole respaldo a la chica. "Procura no cargar gente horrible, no estás solita. Vienen tiempos difíciles; no es sencillo ir contra un sistema lleno de corrupción, pero es admirable todo lo que haces y muchos te apoyamos"; "Es correcto Dani no estás sola, habemos muchos que te apoyamos estamos contigo en alma y corazón"; "Animo chula; no pierdas de vista el objetivo, algunos van a querer verte debilitada, molesta... no les des el gusto… ¡firme!", y "Dios nos hace y ellos se juntan; lo que es querer figurar y la tronada de dedos les hace perder toda dignidad, bueno si es que tenían. Que horror. Nosotros seguimos apoyándote Dany", fueron algunos comentarios. Sergio Mayer Credit: IG Sergio Mayer Daniela Parra ha dejado claro que seguirá luchando hasta que su padre Héctor Parra quede libre porque asegura que es inocente y nunca daño a su hermana Alexa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Héctor Parra explota por declaraciones de Sergio Mayer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.