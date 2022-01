¡Actriz Daniela Navarro sucumbe a los encantos de un sexy Toni Costa! "¿Creen que un hombre que baila es extraordinario en el chuchu?", preguntó desde sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La exitosa actriz de exitosas novelas de Telemundo como Tierra de reyes y Marido en alquiler, ha dejado claro con sus expresiones faciales que está impresionada con el bailarín español Toni Costa. En el último video compartido por el ex de Adamari López, Toni Costa ha causado furor con sus sexys movimientos en una sensual coreografía junto a los hermanos Daniel y Nicolás García, algo que tampoco pasó desapercibido para la venezolana… ¡Ni para su mamá! "Si no bailan así pues no quiero nada", escribió bajo el clip de Toni Costa, al que reaccionó de la forma más chistosa junto a su madre. Después lanzó una candente pregunta a sus seguidoras. "Encuesta solo para las mujeres… ¿Es importante que el hombre baile? ¿Creen que un hombre que no baila es malo en el chuchu? ¿O creen que un hombre que baila es extraordinario en el chuchu? Las leoooooo 🙋‍♀️ Yo digo que para mi ess Mmmmm ¡Las leo mejor primero! 🤣", comentó en su cuenta de Instagram. Al parecer se puso tan nerviosa, que tuvo que publicarlo dos veces en sus historias, porque la primera había olvidado la mención de Toni: "Toni, perdóname, se me pasó etiquetarte jajaja, pero bueno mi mamá me desconcentró jajaja, un abrazo, eres el mejor", escribió sobre las imágenes, algo que el mismo Toni compartió después en sus propias historias. Daniela Navarro Toni Costa Credit: IG Daniela Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que Toni Costa ha vuelto a estar libre, parece ser que Evelyn Beltrán ha sido la dama que conquistó su corazón. A pesar de que él la defendió con ardor en sus redes, de momento no han hecho oficial su relación. Evely Beltrán reveló recientemente que se había sometido a una operación de senos, algo que tiene en común con Daniela Navarro, quien se los redujo el pasado 2016: "prefiero tenerlos más pequeños, pero saludables", dijo la actriz entonces.

