¡Dos miembros de La casa de los famosos pillados con las manos en la masa! Las cámaras del reality captaron estos movimientos debajo de las sábanas entre estos dos compañeros. Un nuevo episodio en el show que nadie se podía esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Y cuando parecía que ya no habría más melones que abrir ni historias picantes que contar, La casa de los famosos vuelve a sorprender al público con un incipiente episodio que ya muchos veían venir desde las redes. Dos de los integrantes del reality, hasta ahora íntimos amigos de estrategias y cuarto, han dado un pasito más y han dejado ver que lo suyo podría ser algo más que una bonita relación de amistad. Las cámaras del show captaban unas curiosas imágenes en las que ambos se abrazaban debajo de las sábanas con un cariñito muy especial. Pero no solo ha sido eso, son más los momentos de complicidad y miraditas los que se han podido divisar entre ellos. La casa de los famosos Credit: La casa de los famosos ¿De quiénes se trata? Pues nada más y nada menos que de Daniela Navarro y de Salvador Zerboni. Los últimos días, momentos y fiestas compartidas han unido aún más si cabe a estos dos colegas de cuarto. En una de las noches de música se les vio bailando y agarraditos de la mano de una manera muy especial. Lo mismo en una de las cenas que compartieron juntos, cuyas miraditas no pasaron desapercibidas. Pero han sido unas recientes imágenes publicadas por las páginas de fans del show de Telemundo las que han mostrado que los amigos del alma hacen manitas debajo de las sábanas. Aunque hasta ahora se trata de abrazos y caricias visiblemente inofensivas, el gesto denota que entre ellos la amistad empieza a tomar otro color. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las opiniones están divididas en las redes. Mientras unos los ven como colegas del alma, otros sospechan que ahí hay algo más. "Entre ellos siempre hubo química", "Love is in the air", "Sus personalidades se complementan", "Esta parejita emociona", "Me muero de amor, me encantaría esta pareja", escribieron algunos seguidores del programa. Si bien lo suyo arrancó con una relación más de amigos, casi hermanos, sobre todo con la unión tan especial de Daniela y Eduardo, ahora con este último fuera del concurso, su unión se ha estrechado más. Aunque sus gestos todavía son comedidos y no han pasado ningún límite, cada vez son más los momentos y risas de complicidad que pasan juntos. ¿Será que sí?

