Daniella Navarro en diminuto bikini: "Las infidelidades no son por cómo luces, si no pregunten a Shakira y JLo" Daniella Navarro ha posado en un pequeño bikini en redes para enviar un contundente mensaje a todas las mujeres para que se acepten como son y no se sientan culpables por cómo lucen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que el tema de las infidelidades ha vuelto a estar sobre la mesa con la reciente canción de Shakira y Bizarrap, Daniella Navarro ha enviado un contundente mensaje a todas las mujeres para que se acepten como son y no se sientan culpables respecto a su apariencia física. "Mis mujeres, las infidelidades no son por cómo luces, si no pregúntele a Shakira y JLo. El infiel es infiel por basura, desleal y bruto", dijo la exparticipante de La casa de los famosos 2, mientras se mostraba con un diminuto bikini. Navarro, quien en los últimos tiempos ha sido señalada por su aumento de peso, quiso librarse de los prejuicios físicos con los que ha cargado y ha decidido aceptarse tal cual es. "Cada día aceptándome, respetándome, pero sobre todo valorándome", escribió en Instagram. "Les confieso que aún tengo un chino de inseguridades y complejos, y sí, muchos, infinitos errores que quiero mejorar, y créanme la vida me ha dado lecciones, cada día mis ojos valoran más lo que veo en el espejo. Me perdoné y perdoné", añadió. "Hoy me libero de complacer a los estándares de redes sociales, estaaaa soy yo y sí estoy trabajando en perder peso por mi salud y para mi, NO porque algunos me llamen gorda o por miedo que me sean infieles , soy más de lo que ven y eso es lo que estoy aprendiendo", aseguró. Según la actriz y modelo venezolana, en más de una ocasión sintió temor por cómo su aspecto físico podía influir en su trabajo, pero ha determinado que prefiere aceptar quién es hoy. Daniela Navarro Daniela Navarro | Credit: John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas veces temía montarme con sobrepeso por mi trabajo, pero mi talento no va de mi cuerpo y si los productores quieren mujeres flacas y bellas sin talento, eso abunda hahahhahaha", sostuvo. "Mi talento es de nacimiento, mi disciplina es de años y mi amor por el arte es infinito, soy más que un cuerpo, rompamos standards", dijo. A raíz de su publicación, muchos han sido los que se han solidarizado con Navarro y les han aplaudido sus palabras: "Yo te veo muy bonita❤️"; "estás bellísimaaa, cuántas no desearían tener ese cuerpazo que tienes"; "cuerpower 🔥"; "Por eso te apoyo y te seguiré apoyando", le dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro en diminuto bikini: "Las infidelidades no son por cómo luces, si no pregunten a Shakira y JLo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.