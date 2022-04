Daniela Luján revela la importante enfermedad con la que ha lidiado por años ¿Cuál es la condición de salud por la que atraviesa Daniela Luján? La actriz lo cuenta todo y explica cómo ha logrado sobrellevarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde niña, Daniela Luján inició una carrera artística y ha permanecido vigente como actriz a lo largo de los años. Si bien, siempre se ha mostrado muy feliz ante las cámaras, en secreto ha tenido que lidiar con una enfermedad ocasionada por el estrés, se trata del bruxismo. De acuerdo con la también cantante, esta situación pudo resolverla de manera sencilla gracias a un artefacto que utiliza. "Me estresó y aprieto mucho mi mandíbula. Para los que la hacen es peligroso, tiene muchas consecuencias. Entonces, vayan a un dentista y háganse guardia", explicó Luján a los medios de comunicación. "Rechinas los dientes, los desgastas y los puedes tronar porque estás [tenso] todo el tiempo por el estrés. Las guardas son una cosa de plástico, como una protección, entonces [te ayuda]". La protagonista de la telenovela Luz Clarita, en otra ocasión había revelado que dejó de cantar porque estar en un escenario le ocasionaba un gran temor; incluso, sufría dolores en el brazo y ganas de vomitar. Además, confesó que cantar no le apasiona tanto como actuar. danielalujanpequeniosgigantesjunket7 Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven, quien tiene varios años con su novio, el también actor Mario Monroy, bromeó sobre la falta de petición de matrimonio por parte de su pareja sentimental. "Tengo novio, estoy muy enamorada y llevamos casi cuatro años juntos", mencionó. Y lo luego cuestionó ante la ausencia del anillo. "Mario ¿qué te detiene a darme el anillo de compromiso?", preguntó. "La prensa", respondió en tono de broma Monroy. "[Al petición de mano] es sorpresa. Cuando pase tal vez lo sepan, tal vez no". Eso sí, Daniela Luján reiteró que no quiere convertirse en madre.

