Daniela Luján revela cómo planeó su suicidio: "Empecé a negociar mi fecha de muerte" Tras ocultarlo por mucho tiempo, Daniela Luján descubrió que ha tenido pensamientos suicidas, al grado de planear cuándo sucedería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Daniela Luján pareciera estar siempre con un muy buen ánimo, en realidad sufre de depresión funcional; este padecimiento la hizo pensar en la opción de suicidarse y habla del tema por primera vez. "Me empecé a sorprender como con pensamientos súper oscuros a mí misma. Y entonces el año pasado, en septiembre u octubre [del 2022] creo; todavía estábamos grabando en Familia de 10, y nada, me desperté un día y dije: 'ya güey, ya todo la chingada, ya me quiero morir'", reveló en el programa Envinadas [YouTube] "Es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé a hacer fue negociar conmigo misma mi fecha de muerte". Así, la actriz confesó que ese padecimiento lo veía arrastrando y aunque buscaba la manera de estar mejor, no lo podía manejar sola. "Este año, como que de tiempo atrás lo quería decir en voz alta, pero era como no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos", confesó. "He tratado de ser obsesivamente feliz, que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo como bueno y sacarles el aprendizaje, que para eso están las emociones", agregó. "El punto es que, bueno, eso tenía yo como desde pre-pandemia, [la] pandemia fue un remanso de paz, un poquito, de hecho". Daniela Lujan Credit: Instagram/Cuéntamelo ya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al darse cuenta de la gravedad de su situación, Daniela Luján decidió acudir con un especialista para encontrar una solución a su estado emocional y le diagnosticó dicho padecimiento que ahora está controlando y la hace sentir mejor. "Fue como un shock y dije 'ya busca ayuda'. Y fue cuando decidí ir a un psiquiatra", comentó. "Me agota cabrón [muy fuerte]. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cabrona"

