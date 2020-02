El novio de Daniela Luján ¡actúa en telenovela de Televisa! La inolvidable Luz Clarita se encuentra en una relación estable de pareja desde hace varios años con un talentoso actor mexicano. ¡Te lo presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No sueña con formar su propia familia –de hecho no quiere tener hijos–, pero sí cree en el amor para toda la vida. Daniela Luján, la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa Luz Clarita, se encuentra desde hace varios años en una relación estable de pareja. La actriz mexicana, que no suele presumir su historia de amor a través de sus redes sociales, compartió hace apenas unos días en Instagram una romántica imagen con motivo del Día de San Valentín en la que aparece recibiendo un tierno beso en la mejilla de su pareja. “Yo nunca antes quise festejar este día, hasta que llegaste”, escribió Luján junto a la imagen. ¿Pero quién es el galán que logró conquistar el corazón de Daniela? Su nombre es Mario Alberto y también es actor de cine, teatro y televisión. “Si es verdad que tengo yo un alma gemela eres tú lo más cercano a ese rumor”, fueron las palabras con las que acompañó en Instagram una instantánea en la que posa con Luján. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actor en Televisa Mario Alberto forma parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Como tú no hay 2, historia que encabezan Adrián Uribe, Claudia Martín y Estefanía Hinojosa y que se estrena el próximo lunes 24 de febrero en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. En esta comedia romántica en la que también participan Ferdinando Valencia, Aylín Mujica y Azela Robinson, entre un gran elenco, el actor interpreta a Benjamín. “No tengo la menor idea de cómo le va a ir y de cómo será recibido Benjamín, mientras tanto sigo repasando mis escenas”, escribía a principios de febrero Mario Alberto en sus redes sociales. Advertisement

