Andrea de Castro Ayala —la esposa de Jeremy Ayala, el hijo de Daddy Yankee— acusa a su ex, el cantante El Joey, de abuso infantil. La madre acusa a su ex de maltrato al hijo de ambos, de 8 años, quien según ella, le cuenta que su padre lo ha golpeado. Andrea, quien es publicista de artistas como Rauw Alejandro, hizo una entrevista con El Molusco para su canal de YouTube contando su historia.

Andrea De Castro puso una querella en Puerto Rico contra de su ex José Feliciano Babilonia —conocido artísticamente como El Joey— por maltrato al menor y pide que le den la custodia del niño a ella. "Él nos manifestó que estaba siendo maltratado por parte de su papá, no tan solo emocional sino también físico, y que lo golpeaba porque mi hijo no le quería decir 'mami' o 'mamá' a su madrastra", dijo ella a Molusco TV. Según Andrea, el niño le hizo esta confesión en septiembre del 2021.

Andrea acusa al padre de su hijo José Enrique de maltratarla a ella también. "Fue una relación bien fuerte, tormentosa", afirma ella, quien hoy vive feliz junto a su nuevo esposo, Jeremy Ayala, hijo de Daddy Yankee. Ella dice que sufrió maltrato emocional y físico. "Me pegaba. Me encerraba en la casa, me amenazaba de muerte", cuenta sobre su ex.

"Sentí que nunca iba a tener un hombre que me valorara y que me diera mi lugar, y yo en día lo tengo. Mi esposo es un hombre completo. Me ha hecho entender lo que es tener una pareja que sí te ama, que no te juzga, que no te señala, que te respeta, que jamás te pondría una mano encima", dice sobre Jeremy Ayala, su actual pareja.

Andrea Castro Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala

En noviembre del 2015 alega que El Joey le pegó muy fuertemente y ella tomó fotos del suceso. "La amenaza más grande era te voy a quitar a tu hijo", recuerda ella, quien decidió dejarlo. Andrea de Castro fue una de las participantes del reality show Jefas de Telemundo y asegura que estar rodeada de estas mujeres fuertes en el programa la hizo recordar su propia fuerza y amor propio, llevándola a dejar esa relación abusiva.

El niño vivió con ella hasta que él tenía 4 años, cuenta Andrea. Ella dice que aún después que se separó de El Joey y dejó al hijo de ambos viviendo con él, su ex dejó de maltratarla psicológicamente.

"¿Por qué entonces decides dejarle a tu hijo a él?", le pregunta Molusco. "Estaba siendo amenazada, manipulada mentalmente con las cosas que me decía", dice ella. "Me causaba mucho temor lo que me hacía y cedí. Un día dije: 'no voy a poder más y si no se lo entrego no lo voy a ver más nunca'".

Ella dice que no tenía carro, casa ni dinero, y no se sentía capaz de quitarle la custodia del niño. "Por esa razón cedí a darle a mi hijo, cosa de la que me arrepiento grandemente. Yo nunca pensé que por que tú me golpees o me trates a mí así, tú serías capaz de tocar a nuestro hijo. Él era muy cariñoso con mi hijo", afirma. "Jamás me pasó por la cabeza que él fuera a hacerle cosas a mi hijo, o que fuera a herirlo emocionalmente como físicamente".

Andrea de Castro Ayala hoy tiene una agencia de publicidad y un matrimonio feliz y asegura que solo quiere que su hijo esté a su lado y fuera de peligro. En un Instagram live, la madre desesperada dijo llorando: "les estoy implorando que por favor escuchen al niño". La madre denunció que su hijo estaba siendo víctima de maltrato verbal y físico, y pidió una orden de protección para que el niño se quedara con ella.

Hace siete meses que su hijo vive con ella y no ve ni habla con su papá, dijo Andrea. "Mi hijo le dijo a todos los testigos, incluyendo a agentes de la policía que su papá sí le pega", revela ella, quien dice que se arrepiente de haber entregado la custodia de su hijo hace unos años por falta de estabilidad emocional y económica. "Me rendí y estuvo mal de mi parte porque soy una mujer muy fuerte pero emocionalmente estaba tan destruida", recuerda. "Ese error no significa que yo no tenga derecho de proteger a mi hijo porque yo soy su mamá", añadió.

Andrea acusa a su ex de no dejar a su hijo salir de Puerto Rico ni viajar con ella y que no le permitía ir a su colegio o hablar con sus maestras. "Me siento muy culpable de muchas cosas", reconoce ella. Un juez recién ordenó que ella le entregue al niño nuevamente a su padre, y ella pide que lo dejen con ella. "Exijo que mi hijo se escuche para que le crean porque él está diciendo la verdad. Él no está mintiendo. Su mamá no lo va a abandonar. Quiero justicia".