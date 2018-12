Daniela Castro confiesa que toma antidepresivos para olvidar

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

A dos meses de haber sido detenida en San Antonio, Texas, acusada de haber robado en una popular tienda, Daniela Castro explicó durante una conferencia de prensa que la fiscalía retiró los cargos en su contra por falta de pruebas que la incriminen. “He vivido la experiencia más difícil de mi vida”, dijo. “Yo soy inocente y se cometió una injusticia. Y hasta contundente que mi “dismissed” salió inocente, sin probable causa de arresto. También les quiero aclarar que no soy cleptómana, no estoy enferma de nada, que esto me afectó emocionalmente mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar”.

Mezcalent

La actriz estuvo acompañada de los abogados que llevan su caso, quienes detallaron el momento del arresto en el que Daniela fue victima de abuso físico, pues los oficiales la catearon sin respetar sus partes íntimas. La villana de las telenovelas ha tenido que tomar antidepresivos y recibir ayuda profesional para superar esta difícil experiencia. “Con una situación de esta magnitud necesitas orientación, porque es terrible tener ataques de pánico. Yo no sabía qué era un ataque de pánico, yo no sabía (qué era) tener un insomnio durante tres, cuatro días, sin poder dormir; yo no sabía lo que era despertar sin aire en muchas ocasiones y sin embargo yo me mantuve firme porque tengo tres razones de vivir muy grandes, Daniela, Alexa y Gustavo”, narró.

“Los que más aportaron, los que más me levantaron emocionalmente y estuvieron, fueron mis hijos, en ese momento (arresto) no estaban mis hijos conmigo. Mis hijos fueron los que me dieron todo el soporte para yo poder regresar hoy y estar con ustedes de esta manera”.