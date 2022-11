Daniela Castro regresa 4 años después a la tienda en la que fue acusada de robo La propia actriz mexicana compartió el video del momento a través de las redes sociales junto a la siguiente frase: "En la vida la verdad y la justicia siempre salen a la luz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Castro Daniela Castro | Credit: Mezcalent; Instagram Daniela Castro Daniela Castro vivió uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser acusada de robo en octubre de 2018 en un conocido centro comercial en San Antonio, Texas. "Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos", dijo entre lágrimas la actriz mexicana en una conferencia de prensa que llevó a cabo a finales de 2018 después de que la fiscalía de San Antonio desestimara los cargos de robo en su contra. "He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no". Ahora, justo cuando se cumplen cuatro años de este hecho que fue tan humillante para ella, Castro ha regresado a la tienda en la que fue arrestada por supuestamente hurtar $700 en prendas. Y ha querido grabar el momento para compartirlo a través de las redes sociales. Daniela Daniela Castro regresa a la tienda donde en 2018 fue detenida y acusada de robo | Credit: Instagram Daniela Castro "En la vida la verdad y la justicia siempre salen a la luz", escribió junto al video la que fuera villana de exitosos melodramas mexicanos como Mi pecado y Lo que la vida me robó. Su hija Daniela Ordaz, quien dio vida a Sol en la exitosa telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, no tardó en reaccionar a la publicación de su mamá con unas emotivas palabras. "La verdad siempre sale ma, te amo", escribió la joven a través de sus historias de Instagram. Daniela Castro Credit: Instagram "Estoy muy orgullosa de ti, te admiro, te respeto y sobre todo eres mi ejemplo a seguir", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La otra hija de la actriz, Alexa, quien forma parte del elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran (Univision), también tuvo unas palabras para su progenitora. Daniela Credit: Instagram "Mamita eres una guerrera", se puede leer en sus historias de Instagram.

