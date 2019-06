Daniela Castro: "Tengo el compromiso de compartir esto con ustedes"

Con papel en mano, Daniela Castro compartió este martes a través de sus redes sociales un video en el que muestra, tal y como lo había prometido el día anterior, la resolución de su inocencia luego de que la fiscalía le retirara meses atrás los cargos en su contra por falta de pruebas que la incriminen por un supuesto robo que cometió en un conocido almacén de ropa de San Antonio, Texas.

“Quiero compartirles algo muy importante, mi resolución de inocencia que no había tenido la oportunidad de subirla a las redes. Me siento con el compromiso de hacerlo y sobre todo que vean que es original, está firmada por el fiscal de Texas y sobre todo que las leyes en Estados Unidos son incorruptibles”, expresó la villana de exitosas telenovelas como Mi pecado, Lo que la vida me robó y Me declaro culpable ante sus más de 300 mil seguidores de Instagram.

“Aquí está perfectamente claro donde el fiscal dice que no había causa de arresto. Soy inocente”, agregó la reconocida intérprete de 49 años, quien aprovechó la ocasión para agradecer a todas aquellas personas que siempre confiaron en su inocencia.

“Gracias a los que me han apoyado, a los que no les pido de favor que los que han hablado de la manera que han hablado de mí que respeten, tengo hijos, un esposo y tengo una familia”, pidió Castro, quien lleva alejada de la televisión desde que en 2017 grabó el melodrama de Televisa Me declaro culpable.

La actriz cierra así uno de los capítulos más difíciles de su vida y que la llevó a estar durante meses en el ojo del huracán.

Y es que, tal y como declaró en una conferencia de prensa que ofreció a finales del año pasado en México, Castro se sintió ‘juzgada’ y ‘humillada’ por algunos medios de comunicación.

“Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos, He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no”, se sinceraba meses atrás la popular actriz.