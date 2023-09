Daniela Castro recuerda entre lágrimas a su fallecido tío Benito Castro Daniela Castro llora al hablar de su fallecido tío, el cantante y actor Benito Castro, de quien estuvo distanciada durante años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La muerte del actor y cantante Benito Castro ha conmovido al mundo. El también comediante y miembro de la agrupación Los Hermanos Castro falleció a sus 77 años tras sufrir una caída de una escaleras en su casa en México. Su sobrina, la actriz mexicana Daniela Castro, reaccionó a la triste noticia, recordándolo entre lágrimas. La estrella de telenovelas como Cañaveral de pasiones y Lo que la vida me robó dijo que estuvo distanciada de su tío por una década. En la funeraria, en un encuentro con la prensa, habló con Despierta América (Univision), expresando su dolor. "Está junto a todos sus hermanos, junto a sus padres", dijo. "Benito era mi tío y lo único que les puedo decir es que Los Hermanos Castro han dejado un legado importantísimo que creo que nunca en la vida se podrá volver a repetir", añadió entre lágrimas. Daniela Castro Credit: Daniel Cardenas/Jam Media/LatinContent via Getty Images Conmovida, dijo que estaba recordando a su tío, "todo lo que compartimos en las buenas y en las malas". Daniela lo describe como alguien inolvidable. "Él era un ser muy especial, abría la boca y te sacaba una sonrisa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Benito Castro Credit: Elizabeth Fuentes/Jam Media/LatinContent via Getty Images Javier Castro, el padre de Daniela, falleció hace un tiempo, por lo que su duelo es por partida doble. "Para mí es una pérdida muy significativa porque también acabo de perder a mi papá hace un año y medio, y jamás me imaginé que íbamos a estar en esta situación", dijo. Tras la muerte de Javier Castro en el 2021, Daniela se reconcilió con su tío después de años distanciados, aunque ella no reveló la razón. La actriz dijo que quiere eterno descanso para su tío, que "no voltee para atrás, que siga con mucha luz hacia arriba, que lo reciban con arpas y con toda la música de los ángeles".

