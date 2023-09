Daniela Castro denuncia en redes la situación que está sufriendo su hija Danka: "Estoy asqueada y muy enojada" "No permito que nadie se meta con mis hijos", advirtió la actriz mexicana a través de un video que compartió este miércoles desde su perfil de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Castro Danka; Daniela Castro | Credit: Instagram Daniela Castro (x2) Alejada de las telenovelas desde hace varios años –el último melodrama en el que participó, Me declaro culpable, lo grabó en el año 2017–, Daniela Castro no suele ser muy activa en las redes sociales, a pesar de contar con más de medio millón de seguidores. Tras varias semanas ausente, la actriz mexicana hizo uso este miércoles de su perfil de Instagram para denunciar "indignada" y "muy enojada" lo que le ha ocurrido a su hija Danka, quien dio vida en 2021 a la protagonista juvenil de la exitosa telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? "Hola, buenas tardes a todos mis seguidores. Este es un comunicado de indignación", comenzó compartiendo Castro a través de un video que publicó en las redes sociales. Daniela Castro Daniela Castro | Credit: Instagram Daniela Castro "Estoy asqueada y estoy muy enojada", continuó expresando la que fuera villana de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Mi pecado y Lo que la vida me robó. Pero, ¿qué es eso que tiene tan indignada y enojada a Castro? Daniela Castro Daniela Castro y su hija Danka | Credit: Instagram Daniela Castro "Hackearon la cuenta de mi hija Danka. Eso es violar la privacidad de cualquier ser humano", señaló la intérprete de 54 años, quien prometió dar con los responsables de lo ocurrido. "Quien haya sido voy a dar contigo, eso sí te lo juro. No permito que nadie se meta con mis hijos". Visiblemente afectada, la hija de Daniela también grabó un video para alertar a sus seguidores de lo sucedido. La joven actriz tuvo que compartir la grabación desde el perfil de Instagram de su madre ya que por el momento no tiene acceso a su cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como muchos saben, acaban de hackear mi cuenta de una manera muy cobarde y muy cruel", informó. "Solamente hago este video para avisarles para que tengan mucho cuidado. Que sepan que esa persona no soy yo. Tengo mucha impotencia de no poder manejar las cosas como a mí me gustaría, pero quiero dar este comunicado para que estén enterados de todo lo que está pasando. Créanme que estamos haciendo todo lo posible para solucionar esto".

