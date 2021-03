Close

¡De luto! Daniela Castro reaparece en las redes sociales con emotiva publicación "Te amo por siempre", escribió la actriz mexicana en Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras muchos meses alejada por completo de las redes sociales y de la vida pública en general, la actriz mexicana Daniela Castro reapareció este domingo y lo hizo para despedirse de su tío, el compositor y músico Arturo Castro, fundador de la famosa agrupación musical Los hermanos Castro, quien falleció el pasado sábado, dejando rota de dolor a la familia. La que fuera villana de exitosas telenovelas de Televisa como Mi pecado y Lo que la vida me robó dedicó unas emotivas palabras a su tío a través de su perfil de Instagram, donde, a pesar de no ser muy activa, cuenta con cerca de medio millón de seguidores. "Ayer ascendió un ser amado y un maestro de vida. Tío Arturo, toma de la mano a la familia Castro para el mejor camino de luz", escribió la reconocida intérprete de 54 años. Daniela no fue la única integrante de su familia que reaccionó a la triste noticia en las redes sociales. Su hija Danka, quien graba actualmente en México la exitosa telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, también tuvo palabras de despedida para Arturo. "Querido tío Arturo, el día de ayer ascendiste y volaste como el maravilloso ángel que eres. Hasta siempre. Te amaremos por siempre", compartió la joven actriz mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores no se hicieron esperar. "Que Dios les dé la fortaleza en estos momentos" o "Espero que pronto superen este duro golpe", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación. Desbordada por tantas muestras de cariño, Daniela no tardó en agradecer el apoyo. "Gracias por todos sus hermosos comentarios", escribió.

