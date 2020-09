“La belleza está bajo el ojo del que la admira”, advierte Daniela Botero tras su experiencia con la bulimia Daniela Botero abre su corazón y da un conmovedor mensaje a todas las mujeres para que aprecien sus cualidades más allá de los estereotipos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Actualmente, Daniela Botero cuenta con una destacada carrera en el mundo del modelaje y se está consolidando como actriz. Sin embargo, durante su adolescencia fue víctima, como muchas otras chicas, de la inseguridad por su apariencia que la llevó sufrir el desorden alimenticio conocido como bulimia. Por ello, ahora quiere darle un mensaje a todas las jovencitas para evitar que caigan en este tipo de conductas. “Cuando estaba en el colegio, tenía 13, 14, 15 años, pasé por desordenes alimenticios, pasé por bulimia”, reveló Botero a People en Español. “Me quiero poner un poco sensible con este tema y abrirme porque hoy en día lo necesitamos; necesitamos ver que esas personas que admiramos también sufren y nos dan este tipo de consejos”. RELACIONADO: Famosos que han batallado con problemas alimentarios Image zoom Ivan Brun Así, la intérprete de Vanessa Palacios en la teleserie Betty en NY, envió un mensaje para que “traten de ver ese punto que las hace diferentes y las hace ser bellas porque todas somos bellas”. “Quiero decirle a las mujeres y niñas de hoy en día que es muy importante empezar a trabajar en el amor propio”, agregó. “Todas podemos pasar por momentos difíciles, pero siempre la solución está en querer crecer, tener sueños, ser apasionados en los que hacemos, en saber que la belleza es algo que está bajo el ojo del que la admira; no hay un estándar de belleza que tengamos que seguir, sino qué hay belleza en todo: en ser voluptuosa, en ser diferente, en tener carisma, en ser simpática, en ser divertida”. Image zoom Ivan Brun SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniela Botero actualmente encarna a Lorena en la teleserie 100 días para enamorarnos que se estrenó la semana pasada por la plataforma Netflix. Desde sus inicios profesionales ha combinando su dos carreras con la maternidad de Ilana, su hija de nueve años; lo cual, ha sido complicado. Pese a los obstáculos, ha logrado tener éxito y ahora se prepara para conquistar Hollywood. Image zoom “Sharon Stone, Monica Bellucci, Marilyn Monroe, todas ellas comenzaron siendo modelos pero luego se fueron metiendo en la actuación porque es algo mucho más duradero y mucho más complicado que el modelaje”, advirtió. “Ha sido muy difícil porque tuve a Ilana muy joven. Estaba estudiando en la universidad en mi segundo año, era una niña. Al mes de que mi hija nació tenía que trabajar para sostenerme; entonces me tocaba muchas veces viajar y dejarla”.

