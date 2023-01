Así reaccionó Daniela Álvarez tras disculpa de su novio Daniel Arenas por beso a Adamari López Tras la polémica desatada cuando Daniel Arenas besó en programa en vivo a Adamari López, el actor se disculpó con su novia Daniela Álvarez ¿qué hizo la modelo al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada surgió una polémica luego de que Daniel Arenas besara a Adamari López en la emisión matutina Hoy día. Ante ello, el actor, quien mantiene desde hace un tiempo un romance con Daniela Álvarez, decidió disculparse con ella de manera pública a través de un video que dio a conocer en sus redes sociales. ¿Cómo reaccionó la exreina de belleza a esta situación? La modelo no se ha pronunciado al respecto, ni ha realizado acciones que señalen algún alejamiento con su pareja sentimental. De hecho, continúa con sus actividades profesionales y filantrópicas de manera habitual; así, prefirió mostrar otro de sus talentos, se trata de la pasión que tiene por el canto y dio a conocer una melodía interpretada por ella, el cover del tema "Dame tus ojos" y está acompañada de algunos amigos. "Amo cantar y más cantarle a Dios, quizás no soy la mejor pero lo hago con el corazón", escribió Álvarez en su cuenta de Instagram. "Gracias a mi fotógrafo Jarlinsson Ramirez por atreverse a cantar conmigo. Gracias Samuel Villalba y Leydis por hacer esto una realidad. Te amo mi Dios". Adamari Lopez, Daniel Arenas, Daniela Alvarez Adamari Lopez, Daniel Arenas, Daniela Alvarez | Credit: Mezcalent.com (2); Deidra Wilson/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron ante esta muestra de talento de la famosa. "Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada se compara con estar en la presencia de Dios. Él tiene cosas grandes para ti"; "Gracias Daniela. Hoy le pido a Dios para todo aquel que sufre o atraviesa alguna enfermedad que Dios los sane con mucha fe así será amigos"; "No es tu voz, por eso no importa si cantas bien, Dios te ha dado voz especial por eso no tiene calificativo por qué cantas para el y por naturaleza es perfecto", y "Wow ¿¿¿¿tú sabes lo que representa para mí esto???? Más hermoso imposible; te salió del fondo de tu alma, eso es precisamente la oración de la que nos habla la Virgen: la oración del corazón", fueron algunos comentarios. Parece que la situación que vivieron como pareja Daniela Álvarez y Daniel Arenas han quedado atrás y prefieren concentrarse en sus compromisos profesionales y personales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así reaccionó Daniela Álvarez tras disculpa de su novio Daniel Arenas por beso a Adamari López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.