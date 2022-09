Daniela Álvarez publica estremecedor video de su pierna antes de que la amputaran; "¡Cómo me hacía feliz bailar así!" La exreina de belleza impacta al publicar las imágenes nunca antes vistas y previas a la pérdida de su pierna izquierda. "Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mí", exclama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Alvarez Credit: IG/Daniela Alvarez Daniela Álvarez una belleza latina con corazón de guerrera que una y otra vez ha demostrado su entereza y espíritu luchador ante las pruebas que le ha puesto la vida. En redes la exreina de belleza colombiana siempre se ha distinguido por su franqueza a la hora de discutir temas delicados como el haber perdido la pierna izquierda hace un par de años o su romance con su compatriota, el actor de telenovelas Daniel Arenas. Sin embargo, el video publicado este martes por la ex jueza de Nuestra Belleza Latina ha dejado boquiabiertos a muchos de sus millones de seguidores en la red pues por dicho medio ha decidido compartir un clip donde la barranquillera muestra su extremidad antes de que le fuera amputada para hablar de su pasión por el baile y de paso enviar un poderoso mensaje. En dicho clip se observa a la también modelo y empresaria de moda bailando al lado de su colega Jefry Oquendo. Ella aparece con un sexy top de bikini, la piel bronceada y shorts de denim. Ambos se contonean al ritmo de una champeta colombiana con energía desbordante. "¡¡Cómo me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies", exclamó en el post. "Cuánta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural." "Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue", prosiguió. "Pero, ¿saben algo curioso?, ¡amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era! Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mí, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. La vida es AHORA!!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo de 34 años, quien fue coronada Miss Colombia en el 2011 en 2021 Álvarez perdió la pierna izquierda tras ser sometida a la que debía ser una operación aparentemente sencilla de reconstrucción de la vena aorta para colocarle un injerto y que le ocasionó una isquemia. Desde entonces ha hablado abiertamente de su recuperación, el uso de una prótesis y cómo ha rehabilitado su carrera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniela Álvarez publica estremecedor video de su pierna antes de que la amputaran; "¡Cómo me hacía feliz bailar así!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.