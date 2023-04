"¿Sigues con Daniel Arenas?" Daniela Álvarez responde y pone fin a los rumores La duda de si siguen juntos o habrían concluido su noviazgo tras la ausencia de fotos de ambos juntos en las redes lleva mucho tiempo acaparando titulares. Daniela ha hablado al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Álvarez Daniela Álvarez, novia de Daniel Arenas | Credit: Instagram Daniela Álvarez (x2) En los últimos meses, la relación entre Daniel Arenas y su novia Daniela Álvarez ha estado en el punto de mira del ojo público. La ausencia de imágenes de ambos juntos a través de las redes sociales ha desatado todo tipo de especulaciones y rumores acerca de su noviazgo. La duda de si siguen juntos o habrían concluido su historia de amor lleva mucho tiempo acaparando titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos. Ni el copresentador de Hoy Día (Telemundo) ni la ex Miss Colombia habían dado hasta ahora ninguna declaración al respecto, por lo que la incógnita seguía en el aire. Daniel Arenas Daniel Arenas y Daniela Álvarez | Credit: Instagram Daniela Álvarez Daniela acabó de golpe con los rumores este martes en una entrevista que concedió al programa de televisión colombiano Lo sé todo, donde, como no podía ser de otra forma, fue preguntada por su noviazgo con el actor colombiano y los rumores que han rodeado su relación. "Dani, ¿cómo está el corazón?", comenzó preguntándole el reportero. "Bien, superbien, gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota: con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hacen falta en mi vida", respondió la modelo con su simpatía de siempre. "Pero, ¿sigues con Daniel?", quiso saber el entrevistador. Daniela Álvarez Daniela Álvarez | Credit: Instagram Daniela Álvarez La respuesta de Daniela disipó cualquier tipo de dudas sobre su relación. "Sí, claro", confirmó ella. Entonces, ¿por qué ya no comparten fotos en las redes sociales como pareja? "Pienso que cada quien decide si quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno. Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que creo que incluso no son para compartir, eso son cosas que son de cada quien", aseveró la modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero antes mostraban mucho, ahora no muestran nada. La decisión la tomaron recientemente…", prosiguió el reportero. "Sí, o sea también como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor", señaló Daniela.

