Daniela Álvarez gritando de dolor: "¡¡¡Me van a amputar el dedo!!!" Lo que parecía ser un divertido momento en la vida de Daniela Álvarez resultó en un momento fatal que le causó mucho dolor y también temor ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para disfrutar del buceo y pasar unas vacaciones, Daniela Álvarez decidió viajar a la Isla de Providencia en su natal Colombia. Si bien estaba disfrutando de las "aventuras submarinas", tuvo una experiencia que no resultó tan divertida, por el contrario, le resultó muy dolorosa. La exreina de belleza recibió la mordida de un cangrejo que dejó la pinza atrapada en su dedo. Según explicó la famosa, todo ocurrió cuando metió su mano en el zapato. El animalito, que se quedó sin ese miembro, salió corriendo. "Estaba en mi zapato, ahí metido, y se fue caminando para allá", explicó a quienes trataban de ayudarla. "¡Ahhh! ¡Me va a amputar el dedo!", gritaba de dolor Álvarez, según se puede apreciar en el video que subió en sus historias de Instagram. Daniela Álvarez Daniela Álvarez | Credit: Instagram Daniela Álvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trataron de quitarle al pinza del animal con una tijera, pero la modelo continuaba quejándose del fuerte dolor que sentía y se desesperaba. En un momento dijo "déjenme respirar un momento". Daniela Álvarez Finalmente, un hombre logró quitar la pinza. Luego le mostraron al cangrejo y la famosa estaba muy preocupada de que no le pasara algo más a su atacante. Le explicaron que el molusco seguiría viviendo, pero sin una pinza. Ya recuperada, la chica no dudó en seguir hablando del tema con sus acompañantes. "Vamos a preguntarle a una isleña cuánto duele la mordida de un cangrejo", mencionó. Daniela Álvarez "Demasiado" respondió una joven. "Todavía me duele tu mordida". Ya pasado el suplicio, Daniela Álvarez continuó con sus vacaciones y disfrutado de todos los planes que tenía. La joven también está incursionando en el canto interpretando temas religiosos, como lo ha hecho público.

