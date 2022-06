Daniela Álvarez feliz junto a una persona muy especial ¡y no es su novio Daniel Arenas! ¡Qué feliz luce la colombiana! Al ver la foto entenderás por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de sufrir un tropiezo en los últimos días por la llaga que se le volvió a abrir en el pie, Daniela Álvarez compartió un tierno momento junto a una persona muy especial. "Con mi sobrina Mila. Muero de amor", escribió la artista colombiana de 34 años junto a la foto que compartió en sus stories de Instagram. En la instantánea, vemos a la ojiverde, quien logró superar la ansiedad y depresión que la afectaron después de la imputación de su pierna izquierda tras una crisis de salud, luciendo un top amarillo y shorts y cargando a la hermosa bebé en sus brazos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN daniella alvarez sobrina Credit: Daniella Alvarez IG Álvarez ha platicado en varias ocasiones sobre su anhelo de algún día convertirse en madre. Durante una entrevista con el presentador español Jomari Goyso para el podcast Sin rodeo, Daniella abrió su corazón y reveló que tener una familia es su mayor anhelo. "Mi sueño es casarme, tener hijos. Es que yo desde los 7 años sueño con eso, siempre ha sido como mi mayor ilusión", dijo. La maternidad es algo que ya ha platicado con su novio, el actor colombiano Daniel Arenas. "Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: 'Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí". Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Daniella Alvarez anillo compromiso boda Daniel Arenas Credit: Daniella Alvarez IG "Él sabe que será papá y un poquito más, porque si yo quiero amamantar a mi hijo tengo que decirle: 'Amor, tráeme al bebé', o sea, yo no soy esa persona que puede pararse, agarrar al bebé. Yo creo que cuando el bebé tenga el año voy a ser más capaz, voy a estar más entrenada pero si es un tema que él sabe cómo va a ser", agregó. Fue a principios de septiembre cuando Arenas confirmó su noviazgo con la exreina de belleza, que hace poco más de un año tuvo que afrontar uno de los retos más grandes de su vida tras perder su pierna izquierda luego de tener complicaciones con un procedimiento quirúrgico al que se sometió. Daniel Arenas y Daniella Álvarez Daniel Arenas y Daniella Álvarez | Credit: Daniella Álvarez/Instagram "La verdad es un ángel terrenal Daniella y mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo. Sentimos que de verdad es como un milagrito de Dios y estamos ahí construyendo y valorando cada día", expresó Arenas en una entrevista con el programa Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula).

