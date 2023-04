¡En las buenas y en las malas! Así es la familia de Daniela Álvarez Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Milan Sabbagh Ricki Alvarez Zandra Vasquez Daniella Alvarez y Andrea Alvarez Credit: IG/Andrea Alvarez La ex Miss Colombia tiene un núcleo familiar amoroso y solidario que la ha acompañado en sus momentos de gloria y también en los de oscuridad, ¡conoce a su familia! Empezar galería Su roca Milan Sabbagh Ricki Alvarez Zandra Vasquez Daniella Alvarez y Andrea Alvarez Credit: IG/Andrea Alvarez La ex Miss Colombia Daniela Álvarez, de 34 años (segunda de derecha a izquierda), se ha ganado un puesto especial entre las reinas de belleza y un sitio entre las "25 Mujeres Más Poderosas" de People en Español por su historia de superación tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía rutinaria que llevaron a la amputación de su pierna izquierda hace casi tres años. En todo este tiempo la modelo, activista y presentadora de televisión se ha apoyado en figuras clave en su vida: su madre, Zandra Vásquez (centro) y sus hermanos Ricki y Andrea Álvarez, así como su sobrinito, Milan Sabbagh. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio El patriarca Gustavo Álvarez Credit: IG/Gustavo Álvarez El padre de Daniela, don Gustavo Álvarez, es sumamente cercano a su hija y ha demostrado en sus redes el apoyo incondicional hacia ella. 2 de 6 Ver Todo Con Daniel Arenas Daniella Alvarez Daniel Arenas y Zandra Vasquez Credit: IG/Zandra Vasquez El estado actual de la relación entre Daniela y el actor y presentador de Telemundo Daniel Arenas es bastante ambiguo y a pesar que desde hace meses no se les ve juntos, nadie ha salido a declarar el fin del romance. Sin embargo, a juzgar por múltiples posts en redes, la familia de ella aprobaba la relación, como podemos observar en esta foto de la modelo con el galán y su 'suegra' 3 de 6 Ver Todo Anuncio Los tres mosqueteros Ricki Alvarez Daniella Alvarez y Andrea Alvarez Credit: IG/ Andrea Alvarez Los tres hermanos son sumamente unidos: Ricki es estrella de telerrealidad y modelo y Andrea es madre, aficionada al tenis y ama viajar. Ambos han mostrado su apoyo a su hermana de múltples formas y constantemente aparecen a su lado para compartir los momentos que pasan juntos pues ambos residen en Colombia y Daniela pasa gran parte del tiempo en Estados Unidos por compromisos profesionales. 4 de 6 Ver Todo Honores Recientemente Daniela compartió imágenes del homenaje que le rindió el Congreso de La República de Colombia por la labor que ella realiza a través de su fundación. Lógicamente su familia estuvo a su lado para compartir el momento histórico. 5 de 6 Ver Todo Todo un reto Cuando Ricki participó en el reality Reto 4 Elementos habló largo y tendido —y entre lágrimas— sobre la forma en que sucedió la amputación de la pierna izquierda de su hermana. Ahí aseguró que el ayudante del cirujano que la atendía era amigo suyo y que cuando les dieron la noticia de que había sufrido complicaciones su padre comenzó a llorar "como un niño". "Pasaron tantas cosas y entre esas cosas era [el] que ella sorteó las cosas bastante bien". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

