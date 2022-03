Daniela Álvarez enfrenta un nuevo revés arropada por su novio Daniel Arenas: "No importa la circunstancia, importa nuestra actitud" La exreina de belleza colombiana y jueza de Nuestra Belleza Latina compartió a través de las redes sociales lo sucedido y agradeció tener en su vida a un hombre como el actor colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Álvarez Daniela Álvarez; Daniel Arenas | Credit: Univision; Instagram Daniela Álvarez Si algo ha demostrado la exreina de belleza colombiana Daniela Álvarez es que rendirse no es una opción. La que fuera jueza de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision) tuvo que afrontar en 2020 uno de los retos más grandes de su vida cuando perdió su pierna izquierda y lejos de venirse abajo convirtió lo que podría haber asimilado como una tragedia en el punto de partida que le permitió transformar su vida y crear una nueva versión de ella. Desde entonces, Álvarez no ha dejado de cautivar al mundo entero con su alegría, sonrisa y positivismo a pesar de los obstáculos que le ha puesto la vida. Y lo sigue haciendo. Este martes, la novia del actor colombiano Daniel Arenas volvió a dar una nueva lección de vida con su ejemplo al afrontar con el positivismo que la caracteriza un nuevo revés tras lastimarse su único pie y verse obligada a tener que desplazarse "por estos días" en una silla de ruedas. Daniela Álvarez Daniela Álvarez y Daniel Arenas | Credit: Instagram Daniela Álvarez "De tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre", comenzó explicando. "Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad", compartió. Daniela Álvarez Daniela Álvarez y Daniel Arenas | Credit: Instagram Daniela Álvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de quedarse en su casa lamentándose por lo sucedido, una vez más Daniela decidió ponerle al mal tiempo buena cara y demostrar que cuando se quiere se puede. Daniela Alvarez Daniela Álvarez y Daniel Arenas | Credit: Instagram Daniela Álvarez "Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear. No importa la circunstancia, importa nuestra actitud. Te amo Daniel Arenas, seguiremos recorriendo el mundo juntos", aseveró la pareja del galán de telenovelas.

