¡Daniela Álvarez conmueve con su nuevo logro! "No te rindas, levántate, otra vez, resiste" La modelo colombiana emocionó hasta las lágrimas con este episodio de superación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los retos son viejos conocidos de Daniela Álvarez quien, lejos de rendirse, los afronta con la valentía y fortaleza que la caracteriza. Su vida es un ejemplo de superación constante pero, cuando sus seguidores, familiares y allegados creían haberlo visto todo en ese sentido, la colombiana ha vuelto a sorprender, e incluso emocionar hasta las lágrimas. Un logro que ha presumido feliz y, sobre todo, con el mensaje al mundo de que, con tesón, ganas, esfuerzo y espíritu luchador, todo es posible. Daniela Álvarez Daniela Álvarez supera un nuevo reto | Credit: IG/Daniela Álvarez Desde la nieve, en Aspen, un lugar que le encanta, se decidió a dar uno de los pasos más complejos: volver a esquiar. ¿Cómo sería posible sin una de sus piernas? Siempre hay maneras de acabar con esas barreras, y ella es el claro ejemplo de ello. Ayudada por un maravilloso equipo encargado de orientar y asesorar en estas circunstancias, Daniela volvió a disfrutar del derrape en las pistas y el paseo en esquíes. Un momento que quedó registrado en imágenes y, principalmente, en su corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algún día esquié con mi dos piernas, ¡aquí estoy nuevamente para intentarlo sentada en un mono esquí! ¡La bendición más grande es que estoy viva para caerme las veces que sean necesarias hasta lograrlo! Hace dos meses recibí la llamada de Challenge Aspen, una organización mundial que tiene los mejores equipos, profesores y deportes adaptados para diferentes discapacidades. Me preguntaron si quería volver a esquiar, saben cuánto demoré en pensarlo, ¡ni dos segundos! Dije que sí, y aquí estoy. Ya les mostraré cómo será, seguro que el doble de difícil, pero lo cierto es que lo fácil nunca me ha gustado", adelantó una decidida Daniela, quien ya tiene su muñeca Barbie. Después de varias caídas, ¡Daniela lo consiguió! No se rindió hasta lograrlo, volviendo a ser inspiración para todos. "No te rindas, levántate, otra vez, ¡resiste! Las segundas oportunidades a veces cuestan más, son más difíciles, más luchadas, pero la recompensa es infinita. Conquistando mis sueños para volverlo a hacer todo, OTRA VEZ", compartió. ¡Felicidades, Daniela!

