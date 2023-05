Daniela Álvarez celebró su cumpleaños, donde nunca apareció Daniel Arenas El 24 de mayo, Daniela Álvarez cumplió 35 años; para festejarlo realizó varias celebraciones donde el gran ausente fue Daniel Arenas ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 24 de mayo de 2023, Daniela Álvarez, quien hace unos días pensó que perdería un dedo, celebró su cumpleaños número 35. Con el fin de festejar por todo lo alto este momento tan especial, la exreina de belleza llevó a cabo una serie de actividades. "Gracias Dios por un año más de vida, prometo hacer de ella la aventura mas emocionante que pueda existir, con lo bueno y no tan bueno, siempre sonreiré porque el mejor regalo que me has dado es: ¡La vida! Gracias a todos por regalarme tanto amo", escribió en su cuenta de Instagram. Posteriormente, dio a conocer un video donde se le veía muy animada en una fiesta de cumpleaños, que llevó a cabo en un restaurante de su natal Colombia, donde estuvo acompañada de muchos amigos. Lo que llamó la atención es que Daniel Arenas, quien se sabe es su novio, no estuvo presente en este festejo y tampoco se pronunció en las redes sociales de la modelo. Ante ello los rumores de una ruptura definitiva surgieron nuevamente. Incluso, la joven fue cuestionada por el programa colombiano de televisión Lo sé todo de Canal 1. "¿Sigues con Daniel?", le preguntaron. "Sí, claro", respondió de manera rotunda. Por ello, se considera que fue por motivos de trabajo, pero la famosa no dio mayores detalles. Daniel Arenas Daniel Arenas y Daniela Álvarez | Credit: Instagram Daniela Álvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien con esta respuesta la presentadora dejó claro que el romance continúa, los cibernautas no quedaron conformes y continuaron las interrogantes al respecto. "¿Y dónde está Daniel Arenas?"; "Y Daniel Arenas por ningún lado"; "Esa relación se acabó no se que gana ella en decir que está con él"; "Daniel Chao. Te vi, para muestra un botón; no se puede tapar el sol con un dedo"; "El gran ausente Daniel Arenas"; "Pero como siguen preguntado por él. Es es página leída y pasada. Que aburrido que le sigan preguntando lo mismo", y "No puedo creer que te dejaste de Daniel Arenas", fueron algunos comentarios. Pese a cualquier especulación, Daniela Álvarez se mostró muy feliz y dejando claros sus dotes de bailarina en su fiesta. Solo el tiempo dirá si Daniel Arenas continuó o no con ella.

