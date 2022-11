Joven actriz le pidió matrimonio a Gabriel Soto y no fue Irina Baeva Te contamos la primera vez que Gabriel Soto recibió una propuesta matrimonial y ahora se relevan todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a los rumores de separación de Irina Baeva y Gabriel Soto; ambos actores aseguran que la relación sentimental continúa y, con ello, los planes de matrimonio. Sin embargo, existe una joven actriz que antes que la modelo rusa, le pidió al famoso llegar al altar y ¡sí hubo boda! Se trata de Daniela Aedo, quien cuando era niña y estelarizaba un melodrama donde compartía créditos con este histrión. En aquel entonces no pudo negar el amor que le tenía. "Estuve en una telenovela que se llamó Carita de ángel, tenía cinco años, y este distinguido caballero llamado Gabriel Soto en ese momento tenía 22 años", relató Aedo en su cuenta de TikTok. La cantante y actriz ahora tiene 27 años y aprovechó un encuentro casual con el protagonista de la telenovela Amor dividido para recordarle la anécdota. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí era el más galán, era mi crush nivel le pedí matrimonio. Nivel nos casó el chico del apuntador", continuó. "Hace una semana me lo encontré en Televisa y me dio mucha pena, pero, obviamente, lo iba a saludar porque hay muy bonitos y me dio mucha curiosidad qué iba a decir. Bien quitada de la pena me le acercó y le digo, oye Gabriel hola, perdóname por interrumpirte oye tu no te acuerdas de mi pero, ¿te acuerdas que alguna vez saliste en una novela que se llama 'Carita de Ángel'? y me dice: 'si, si', ¿te acuerdas que la niña de la novela tenía un crush muy serio contigo? 'sí, sí'. Yo soy esa niña". Gabriel Soto se sorprendió y felicitó a Daniela Aedo de estar retomando su carrera artística. Incluso, se tomaron la fotografía del recuerdo.

