Daniela Aedo, la inolvidable Carita de ángel, comparte el problema de salud que sufre La joven actriz y cantante mexicana había tenido dolores muy extraños durante los últimos meses, pero este lunes su situación se agravó y por fin dieron con el diagnóstico. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniela Aedo tenía apenas 5 años cuando a principios de los 2000 conquistó la pequeña pantalla como protagonista de la exitosa telenovela infantil de Televisa Carita de ángel. Dos décadas después, la inolvidable y traviesa Dulce María Larios está convertida en una hermosa joven que continúa abriéndose camino en el mundo artístico. La actriz y cantante se ha visto obligada, sin embargo, recientemente a poner en pausa momentáneamente su carrera debido a un problema de salud contra el que se encuentra batallando. "Había tenido unos dolores muy extraños durante este año, pero siempre había pensado que era porque me inflamaba el pan, entonces dejé de comer pan y de pronto como que se me confundió con un diagnóstico de colitis que nunca he vuelto a tener […]", comenzó explicando Daniela a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con medio millón de seguidores. Su situación se agravó el pasado domingo cuando la carismática actriz sufrió "un dolor muy fuerte" en el costado izquierdo "y no tenía idea qué era", compartió. Daniela Aedo Daniela Aedo | Credit: Mezcalent; Instagram Daniela Aedo Fue entonces cuando al acudir a urgencias los médicos por fin dieron con el diagnóstico. "Por alguna razón que aún no sabemos mi cuerpo está produciendo piedras en mis riñones, lo cual no es normal. Ahorita voy a estar en estudios, ya tuve una operación y aunque no hemos terminado, ESTOY BIEN, e increíblemente agradecida de que lo estamos resolviendo", dijo. "Uno siempre piensa en su carrera, el dinero, los problemas… pero sin SALUD no hay nada. Me seguiré recuperando. Gracias a todas y todos por apoyarme siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya más tranquila desde la comodidad de su hogar tras salir del hospital, la inolvidable Carita de ángel compartió un vídeo en el que explica con más detalle lo sucedido. "Resulta que [tengo] piedras en los riñones […]. Resulta ser que es común que ciertos cuerpos metabolizan mucho calcio por los riñones, el calcio se hace como huesitos y se forman piedras", informó la actriz, quien ahora debe tener especial cuidado con los alimentos que ingiera para evitar que el problema pueda volver a repetirse en un futuro. "Por suerte ya supimos qué fue, lo cual está mucho mejor porque significa que no voy a tener que tener tantas restricciones de comida como creí que iba a ser", señaló.

