Actriz Daniela Aedo de la telenovela Carita de ángel habla de relaciones amorosas tóxicas y abusivas Daniela Aedo, quien actuó en la telenovela Carita de ángel, cuenta cómo se liberó de relaciones tóxicas y superó abuso psicológico en el pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Aedo 2017 Las Lunas Awards Daniela Aedo | Credit: Victor Chavez/Getty Images Daniela Aedo, quien actuó en la telenovela Carita de ángel rompió el silencio sobre relaciones amorosas en las que ha sufrido abuso psicológico. La actriz mexicana de 27 años reveló al programa Venga la alegría fin de semana que ha sufrido manipulación y chantaje emocional. "Sí he estado en relaciones tóxicas, definitivamente. Yo soy bastante buena novia, pero me han tocado de pronto estos patrones de novios celosos... celosos de tu éxito, de que no te quieren ver florecer y yo no puedo con eso, y 'bye', 'next'", dijo Aedo, asegurando que sabe cuándo poner fin a un noviazgo que no funciona. La actriz dijo que ha sabido liberarse de estas relaciones dañinas. "He sido pareja de gente manipuladora, que en términos de chantaje quieren hacer que hagas algo que a ti no te late, y cortamos a los dos días", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aedo, quien también es cantante, aplaude a su colega y amiga Danna Paola por alzar la voz en contra de la violencia de género. "Ahorita que ella tenga esta plataforma de poder para contar su experiencia y prevenir a las fans, pues está muy padre", dijo sobre Danna, con quien actuó en Vivan los niños. La fama es algo que conoce desde niña. Aedo debutó a los 3 años en la telenovelas Vivo por Elena, y a los 5 años tuvo su primer protagónico en Carita de ángel junto a leyendas como Libertad Lamarque y Silvia Pinal. En Instagram, donde tiene más de 600K seguidores, la actriz comparte lecciones de vida y reflexiones llenas de espiritualidad y amor propio.

