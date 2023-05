Las románticas vacaciones de Daniel Sarcos y Alessandra Villegas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alessandra Villegas Daniel Sarcos Credit: Instagram/ Alessandra Villegas Daniel Sarcos y Alessandra Villegas saben cómo mantener vivo el romance. Los presentadores venezolanos compartieron fotos de sus vacaciones en Hungría, Austria y Alemania. Empezar galería Escapada romántica "Comenzó esta nueva aventura, el Danubio será nuestro testigo", escribió Villegas en Instagram. Los padres de Daniel Alejandro, de 4 años, se escaparon unos días a Europa. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Almas viajeras "Seguimos escribiendo nuestra historia", escribió Villegas junto a fotos con su amado en Alemania. 2 de 8 Ver Todo Soñando despiertos La próxima parada fue Austria. "¿Despiertos o aún dormidos? La respuesta soñando despiertos", comentó Villegas sobre el pintoresco paisaje. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Paraíso terrenal "Viajo no para escapar de la vida, más bien viajo para que la vida no se me escape", escribió la presentadora desde un viñedo en Austria. 4 de 8 Ver Todo ¿Bailamos? No podía faltar una visita a la orquesta de Austria, donde bailaron "El Danubio Azul" de Johann Strauss. "La vida contigo es un vals", comentó ella. 5 de 8 Ver Todo Salsa en Budapest "Llegar a Budapest a bailar salsa. ¿Qué loco, no?", escribió Villegas sobre este espontáneo baile con Sarcos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Momentos felices "De esos viajes que se quedan contigo toda la vida", escribió Villegas, a bordo de un crucero. 7 de 8 Ver Todo Un poco de humor Como era de esperarse, junto a Sarcos hay muchas risas. El actor y comediante publicó un video en Instagram caminando por Hungría y presumiendo sus dones de seducción. "Con mi estilo varonil voy a conquistar a todas las húngaras", bromea Sarcos antes de tropezar con un poste en plena calle. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

