Daniel Sarcos se reencuentra con su hija Carlota en casa de Chiquinquirá Delgado y agradece a Jorge Ramos Así fue el reencuentro de Daniel Sarcos con su hija Carlota en la casa de su ex Chiquinquirá Delgado en Miami. El presentador venezolano dedicó estas palabras al presentador mexicano Jorge Ramos, el padrastro de la niña. By Lena Hansen Daniel Sarcos se reencontró con su hija Carlota en la casa de su ex —la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado— y del presentador mexicano Jorge Ramos en Miami. El presentador venezolano compartió una foto montando bicicleta con la niña con el mensaje: "¡Hoy la volví a ver! Después de 9 semanas vi nuevamente a Carlota y la realidad me ha golpeado. Llegué esta mañana a la casa de su mamá para hacer una especie de picnic de desayuno en el jardín y es realmente difícil verla, oírla hablar con el entusiasmo y buen humor de siempre, pero sin la posibilidad de expresar afecto a través del contacto físico, ni un abrazo, ni un beso, ni un apretón de manos". El presentador venezolano tuvo que guardar distancia física con su hija debido a las reglas por la pandemia del coronavirus. "Solo nos limitamos a conversar y luego a un paseo en bici, siempre guardando la distancia (gracias Jorge por el préstamo ciclístico)", añade Sarcos, agradeciendo al padrastro de la niña por prestarle su bicicleta para el paseo. "Me niego a creer que esta situación sea permanente. Espero pronto poder abrazarla y abrazarlos a todos", concluyó. Sarcos vive en Miami con su pareja, la presentadora venezolana Alessandra Villegas, y Daniel Alejandro, el bebé de ambos. Si bien Carlota acostumbra visitarlos y es parte de importantes celebraciones —como el primer cumpleaños de su hermanito— al parecer el distanciamiento social impuesto por la pandemia ha dificultado un poco los encuentros entre padre e hija. Sin embargo, esta "familia moderna" —como la ha llamado Jorge Ramos— demuestra que el amor triunfa aun en tiempos del coronavirus.

