"Esta vez el covid me golpeó muy de cerca": Daniel Sarcos sufre dolorosa pérdida A menos de dos meses de haber muerto su padre, el exconductor de Un nuevo día (Telemundo) ha perdido a otro familiar, esta vez por culpa de la COVID-19. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A menos de dos meses de haber recibido la noticia de la muerte de su padre, Daniel Sarcos vuelve a estar de luto, esta vez por culpa de la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2, que le ha arrebatado la vida a uno de sus familiares en su Venezuela natal. "Tuve como una especie de alto en mis redes y ese alto en mis redes fue por dolor", comenzó sincerándose este lunes el exconductor del programa matutino Un nuevo día en Instagram. Image zoom Daniel Sarcos John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images "Cuando me levanté el viernes en la mañana me encontré con la terrible noticia de que uno de mis entrañables primos, Pedro Eurresta Sarcos, había muerto. Murió por complicaciones del covid, por más que se hicieron esfuerzos lamentablemente el covid le ganó la batalla", dio a conocer a través de un vídeo que compartió por medio de la citada red social. "Son cosas inexplicables: un hombre joven, trabajador, que lamentablemente se contagió de esta terrible epidemia que está azotando al mundo y lamentablemente perdió la batalla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador de 53 años lamentó no poder estar cerca de su familia en estos momentos tan difíciles por culpa de la situación que atraviesa desde hace años su país, Venezuela. "En momentos como este cuando tu familia más lo necesita es que se siente más aún el peso de ser inmigrante. Y no solamente de ser inmigrante, sino en un momento como este que no puedes regresar a tu país para compartir y para brindarle apoyo a los tuyos", aseveró. El conductor no dudó en solidarizarse con todas las personas que han vivido o están viviendo una situación parecida a la suya en la que no pueden despedirse de sus seres queridos. "¡Qué difícil esto! Pero así como sé que es difícil, sé que esto se va a acabar, sé que esto se va a acabar si todos pensamos de esta manera y pronto, más pronto de lo que pensamos, estaremos de vuelta caminando libres por las calles de Venezuela", concluyó su vídeo.

