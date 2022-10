Daniel Sarcos rompe a llorar al vivir el momento personal que esperó por muchos años Con lágrimas en los ojos y el corazón a mil, el venezolano compartió con el mundo un reencuentro que pensó casi imposible. El sueño se hizo realidad y fue conmovedor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más queridas del público. Su carisma, su voz y su presencia en la pantalla chica han convertido a Daniel Sarcos en uno de los conductores más queridos en la televisión latina fuera y dentro de Estados Unidos. El presentador venezolano no ha cesado de trabajar y sigue recibiendo propuestas y reconocimientos profesionales que le mantienen el corazón contento. Pero el más reciente ha sido especialmente emotivo porque afecta personalmente a su vida y sus vivencias más personales. A través de sus redes, Daniel informaba de un viaje que estaba deseando poder llevar a cabo pero que, por circunstancias comprensibles, no pudo darse por mucho tiempo. Hasta ahora... Daniel Sarcos Daniel Sarcos | Credit: (Photo by Manny Hernandez/FilmMagic) Después de muchos años sin pisar el país que le vio nacer, Sarcos regresó a su amada Venezuela, tierra que le vio crecer y triunfar por todo lo alto. El feliz papá y esposo compartió un video a su llegada a Maracaibo, ciudad natal que le recibió cantando y con los abrazos de sus admiradores. Un momento conmovedor que le llevó hasta las lágrimas de tanta emoción y felicidad a la vez. Así quedó plasmado. "¡El buen hijo siempre regresa a casa! ¡Estoy muy emocionado por la hermosa bienvenida que me dieron en mi tierra! Volver a Maracaibo siempre es grato. Sin duda, no hay nada como mi tierra, mi gente, ¡GRACIAS POR TANTO!", escribió. Daniel llegó a casa después de 11 años sin ir a Caracas y 6 años "sin abrazar mi Maracaibo", anunció en sus redes. "Volveré a pisar sus calles y a reencontrarme con mis afectos, dice una famosa frase que todos tenemos derecho a regresar a donde hemos sido felices y eso es justo lo que hago". ¿Qué razón le ha llevado a su amada Venezuela después de tanto tiempo sin pisar su suelo? Su regreso se debe al reconocimiento que le entregarán el próximo 29 de octubre por su impecable trabajo en el show de Súper Sábado Sensacional de Venevisión, del que formó parte durante nada menos que 13 años, de 1996 a 2009. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su amado país se encontró y bromeó por todo lo alto con Viviana Gibelli, la que fue su compañera de risas y alguna que otra pelea sin importancia, en La guerra de los sexos, uno de los programas míticos de la televisión que ambos presentaron y fue un éxito rotundo. En estos días, Daniel tampoco quiso faltar a una cita obligada. La de su Virgen de la Chiquinquirá. "Siempre mi primera parada al llegar a Maracaibo", dijo prometiendo regresar en estos días para su bajada. Un viaje que representa, no solo un reconocimiento a su carrera, sino un encuentro de verdadero amor con sus raíces y sus más gratas vivencias.

