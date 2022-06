Daniel Sarcos hace fuerte revelación sobre el programa Levántate: "Duélale a quien le duela" En este jueves de recuerdo, el venezolano viajó hasta el año 2011, momento en que el programa se convertía en el líder de las mañanas. Estas han sido sus palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo que es innegable es que hay momentos que dejan una huella imborrable y duran para siempre. Ese es el caso de la primera etapa de Levántate, el show mañanero de Telemundo que se estrenó en 2011 con un éxito sin precedentes. Con motivo del jueves de recuerdo en las redes, uno de sus integrantes, Daniel Sarcos, rememoró esa etapa tan feliz. Lo hizo con el humor y picardía que le caracteriza, pero también con mucho cariño y certeza en sus palabras. Junto a una imagen entrañable con sus entonces compañeros, Rashel Díaz, Azucena Cierco y Omar Germenos, el venezolano compartió un dato revelador del show y su alcance. Daniel Sarcos Daniel Sarcos, Rashel Díaz, Azucena Cierco y Omar Germenos | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Aquí están los originales de Levántate, estrenamos en el 2011. Duélale a quien le duela, históricamente el mejor momento de Telemundo en las mañanas y el peor para Univision (no se ofendan, estoy hablando de resultados) y todo con presupuesto bastante modesto", aclaró junto a esta entrañable imagen de sus colegas. También expresó todo su "cariño y reconocimiento" a sus cómplices en las mañanas, cómplices de cada aventura, travesura y momentos tensos vividos durante todo ese tiempo que estuvieron en antena. Rashel Díaz, Omar Germenos, Daniel Sarcos, y Azucena Cierco Credit: Telemundo Ante tales palabras de afecto y un recuerdo tan especial, sus compañeros respondieron de inmediato y con mucho agradecimiento por tantos buenos momentos y anécdotas compartidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Esos tiempos en los que nos reíamos sin parar! Solo de mirarnos ya sabíamos que teníamos que hacer y cada uno tenia su papel muy claro. Los extraño y doy gracias por haber vivido esa etapa tan bella", escribió Rashel. "Cuánto los extraño", añadió Azucena. En 2012, el show fue renombrado Un nuevo día y a partir de aquí han sido varios los conductores y colaboradores que han ido pasando por su plató. En estos momentos el matutino de Telemundo se llama Hoy día. Con este imagen tan especial, Daniel quiso resaltar una de las etapas de oro de la televisión hispana en Estados Unidos.

