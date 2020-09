"Estamos contigo": colegas arropan a Daniel Sarcos en uno de los momentos más difíciles de su vida Adamari López, Rashel Díaz y otros compañeros de profesión han arropado al exconductor de Un nuevo día (Telemundo) en estos difíciles momentos que está viviendo a nivel personal. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniel Sarcos, quien fuera durante años uno de los rostros principales del programa Un nuevo día (Telemundo), atraviesa un difícil momento a nivel personal. El presentador de origen venezolano se encuentra de luto tras sufrir la muerte de su padre, el Dr. Sarcos Yguaran. Una triste noticia que fue compartida este lunes por el propio Sarcos en sus redes sociales. "En la madrugada del sábado 05 de septiembre el corazón de mi padre se detuvo", informó el expresentador del matutino de Telemundo a través de su perfil de Instagram. "Murió el mestizo que logró ser reconocido en la radio como elegante locutor, el guajiro que se convertiría en abogado, el litigante que sin importar sus logros profesionales nunca se desligó de su gente y sus raíces, el hermano que nunca dudó en ayudar a todos sus hermanos menores para que se hicieran profesionales, mi padre el que me enseñó a caminar de su mano por las grandes ciudades del mundo sin perder nunca el norte y a la vez con su ejemplo me hablaba de la igualdad de todos los seres humano […]", compartió el presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de cariño, apoyo y solidaridad de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar. Una de las primeras en lamentar lo sucedido fue Adamari López, quien compartió durante varios años la conducción del programa mañanero de Telemundo junto a Sarcos. "Lo siento mucho mi Dani. Fortaleza para toda la familia", escribió la presentadora y actriz. Image zoom Adamari López, Daniel Sarcos y Rashel Díaz Mezcalent (x3) Rashel Díaz, quien también trabajó con Sarcos en Un nuevo día, tampoco dudó en mostrar su apoyo público a su excompañero de trabajo y amigo. "Como te dije hoy no hay palabras de aliento en momentos así pero te enviamos un abrazo muy fuerte y estamos contigo. Te queremos", escribió la conductora cubana.

