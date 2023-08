Daniel Sarcos habla con Alessandra Villegas de sus exparejas y sus lecciones en el amor Daniel Sarcos habló de sus exparejas y lo que ha aprendido del amor. ¡Mira el video de su conversación con Alessandra Villegas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alessandra Villegas habló con su pareja Daniel Sarcos sobre sus lecciones en el amor. El presentador venezolano habló de sus exs. Villegas le preguntó que cambiaría de su pasado amoroso, qué consejos se daría a sí mismo hace unos años. "Si yo hubiese evitado esas relaciones que tuve, no tuviera los hijos que tengo", dijo Sarcos, de 55 años. "¿Qué le voy a decir? ¿No te cases, huye de esas mujeres? ¡No!", añadió. Villegas, de 36 años, le preguntó qué haría diferente. "Sería un poco más respetuoso de todas, sería más honesto con algunas cosas y sería mas cuidadoso de mis bienes también, no me expusiera tanto", dijo, entre risas. "Yo me casé la primera vez a los 21 años", dijo Sarcos, quien ha tenido tres divorcios. "Yo pensé que éramos hasta el final". Su primer matrimonio fue con Carol Zavaleta, la madre de su hija María Victoria Sarcos. Su segundo matrimonio fue con Daniela Múñoz cuando él tenía 24 años y no tuvieron hijos. Daniel Sarcos también estuvo casado con la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado, quien es la madre de su hija Carlota y fue su tercera esposa. Se casaron después de varios años de noviazgo, dijo él. "La separación fue realmente amistosa, esa ha sido la más amistosa", afirmó sobre Delgado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alessandra Villegas Daniel Sarcos Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Yo he tenido mucha suerte, me he encontrado con gente que me ha amado mucho en la vida, pero a mí hay que tenerme paciencia", admitió el también comediante. Sarcos dice que Villegas es una mujer "conciliadora" y que no es celosa, lo cual ha ayudado al éxito de su relación. "Yo no tengo nada que esconder, yo no me casé", dijo Villegas, quien tuvo un noviazgo con el actor Daniel Elbittar. Alessandra Villegas Daniel Sarcos Credit: Alexander Tamargo/WireImage "Los muchachos no tienen culpa de lo que pueda pasar entre dos adultos", dijo Sarcos sobre los divorcios, aconsejando que no involucren a los hijos en conflictos de sus padres. "Nunca diré nada en contra de ninguna exmujer mía", concluyó.

