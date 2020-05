Lluvia de críticas a Daniel Sarcos por su corte de pelo: dicen que parece un preso y él responde La respuesta del presentador de televisión venezolano a los comentarios negativos ¡no tiene precio! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presentador de televisión Daniel Sarcos fue blanco de críticas tras compartir una fotografía en sus redes sociales con la cabeza rapada. Ante el aluvión de reacciones, el venezolano no se quedó callado. Sarcos compartió en su cuenta de Instagram una foto suya con un look rebelde, atándose los cordones de sus zapatos, mostrando sus tatuajes y estrenando un nuevo corte de pelo para la cuarentena. “Mi estilo de cuarentena. Buenos días”, fue el mensaje que usó para acompañar la imagen que causó sorpresa entre sus 1.7 millones de seguidores. La reacción de los usuarios en las redes sociales no se hizo esperar y aunque algunos consideraron que estaba bastante guapo y tenía un parecido con el protagonista de El señor de los cielos, otros consideraron que le quedaba “fatal” y parecía un reo. “Bueno mi hijo esa pelada está fatal, con tu pelo estabas mejor”, le escribió en uno de los comentarios una seguidora identificada como Carmen Mota. A lo que el presentador respondió: “Ese crece”. Cuando otro seguidor le dijo que parecía un preso, contestó: “Pues casi”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios días atrás, Sarcos colgó un vídeo en el que ante el espejo preguntaba a sus seguidores qué opinaban de si se cortaba el pelo con una máquina: “¿Me paso la máquina o me quedo así? Echando de menos a mi estilista”, comentó. Al día siguiente reveló su nuevo corte y que fue su pareja y madre de su hijo más pequeño, Alessandra Villegas, la que ejerció de barbera. ¿Buen trabajo?

