¡Wow! Daniel Sarcos comparte su bajada de peso y la razón de salud que le llevó a ello ¡42 libras menos! El talentoso conductor venezolano sorprendió para bien con su drástico cambio de imagen por motivos de salud, principalmente. "No es solo un asunto de apariencia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las voces y rostros más carismáticos de la televisión. La cámara y el público adora a Daniel Sarcos por su energía única y carácter dicharachero que siempre entretiene. Aunque siempre arranca una sonrisa en sus intervenciones, el venezolano también se pone serio cuando hay que hacerlo. Y así lo ha expuesto en su última publicación en redes sociales. Últimamente, el conductor de La guerra de los sexos tenía a sus seguidores intrigados sobre su notable bajada de peso. Luce espectacular, de eso no cabe duda, pero la desaparición de este buen puñado de libras no se debe a algo estético, sino de salud. Así lo compartió el presentador en un original a la vez que sincero video en Instagram, donde da detalles de su cambio físico. "¡42 libras menos! ¡Sigo revelando la verdad sobre mi cambio de look! Después de las vacaciones de verano tomé la decisión conjuntamente con mi familia y un grupo de grandes profesionales de la medicina de ponerle fin a la situación de sobrepeso con la que venía arrastrado en los últimos tiempos, no es solo un asunto de apariencia (muy importante para el mundo en que me desempeño), primordialmente por un asunto de salud, mis valores se habían alterado a niveles que encendieron las alarmas", escribió junto a este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre cercano con su público, dejó saber que algo no iba bien y había que intervenir. La transformación no es para verse más guapo y sexy en televisión, cosa que podría ser debido a la profesión que ejerce, sino para estar y sentirse bien, además de tener calidad de vida. ANTES Daniel Sarcos Daniel Sarcos | Credit: Facebook/Daniel Sarcos AHORA Daniel Sarcos Daniel Sarcos | Credit: IG/Daniel Sarcos Este pequeño susto le llevó a ponerse en manos de expertos y deshacerse de esas libras extra que le estaban provocando más mal que bien. El resultado salta a la vista. Un Daniel Sarcos mucho más en forma, con el peso adecuado y decidido a cuidarse por su bien y el de los suyos. Y ya que estamos, el sexy venezolano también ha iniciado un cambio de look que atañe a su cabello, su peinado y su barbita. El que fuera conductor de Un nuevo día ha empezado a dar adelantos de lo que será este plato fuerte y que promete dejarle aún más sexy de lo que ya se ve. Mientras eso llega, él sigue poniendo al día de todo lo que le pasa a su público en redes con la gracia y buen rollo que le caracterizan. De momento hay que aplaudir su fuerza de voluntad por esa bajada de peso y cuidar su bienestar personal. ¡Felices por ti, Daniel!

