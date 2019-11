Daniel Habif, el motivador mexicano, presenta Inquebrantables By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El motivador mexicano Daniel Habif anuncia gira mundial de su movimiento Inquebrantables. Todos los detalles a continuación. Empezar galería Influyente Image zoom mezcalent Gracias a sus conferencias, videos, poesía y el movimiento #Inquebrantables, el motivador Daniel Habif se ha convertido en la voz más influyente de habla hispana en el mundo. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Gira mundial Image zoom Cortesía Tras cautivar a millones de personas con sus conferencias, era sólo cuestión de tiempo hasta que el mexicano anunciara sus primera gira mundial. 2 de 11 Applications Ver Todo Difundiendo información Image zoom Cortesía A través de Inquebrantables, Daniel Habif llegará a 13 ciudades de Estados Unidos y Canadá. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Lleno total Image zoom Cortesía Hace unos días, el conferencista se presentó exitosamente en el James L. Knight Center de Miami ante un lleno total. 4 de 11 Applications Ver Todo Tras bastidores Image zoom Cortesía Habif junto a la modelo venezolana Shannon de Lima (der.) durante su exitosa presentación. 5 de 11 Applications Ver Todo Gran experiencia Image zoom Cortesía Cabe recalcar que Inquebrantables es una experiencia basada en el diseño y aplicación de nuevos procesos mentales, limpia de paradigmas y heridas emocionales. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Desarrolla tu talento Image zoom Cortesía Durante estas charlas aprenderás estrategias efectivas para descubir, desarrollar y ensanchar tus talentos y dones. 7 de 11 Applications Ver Todo Pensamientos y emociones Image zoom Cortesía Además, descubrirás cómo se procesan y crean los pensamientos y las emociones que generan nuestros hábitos, opiniones, creencias y convicciones. 8 de 11 Applications Ver Todo Un gran honor Image zoom Cortesía “Daniel Habif le ha dado la vuelta al mundo inspirando a esta generación. Es un honor para Loud and Live tener la oportunidad de acercarlo a todo su público en los Estados Unidos”, dijo Nelson Albareda, CEO de la compañía de entretenimiento Loud and Live 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Adquiere tus boletos! Image zoom Cortesía Habif llevará Inquebrantables a Denver, Nueva York, Boston, Dallas, Phoenix, San Diego y San José. ¡Compra tus boletos ya! 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Daniel Habif, el motivador mexicano, presenta Inquebrantables

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.